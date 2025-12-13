Edge 70 Ultra появился в утечке, раскрывающей его ключевые характеристики

Ожидается, что Motorola Edge 70 Ultra станет следующим флагманским смартфоном компании. В сети появилась новая утечка, раскрывающая подробности о дисплее, камере и цветовых вариантах телефона.

Согласно утечке, Motorola Edge 70 Ultra будет оснащен 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Стоит напомнить, что его предшественник, Edge 50 Ultra, имеет 6,7-дюймовый P-OLED-дисплей с разрешением 1220 x 2712 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Задний модуль камер Edge 70 Ultra, как предполагается, будет включать три датчика с 50-мегапиксельными основным объективом, а также сверхширокоугольным и перископическим телеобъективами. Edge 50 Ultra имел 50-мегапиксельные основной и сверхширокоугольный датчики, но использовал 64-мегапиксельный перископический телеобъектив. По слухам, Edge 70 Ultra будет доступен в черном, зеленом и бронзовом цветах. Недавно смартфон был замечен на платформе Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 16.

Snapdragon 8 Gen 5 является новейшим высокопроизводительным чипсетом от Qualcomm, который также будет использоваться во многих субфлагманах конкурентов, включая OnePlus 15R, релиз которого запланирован на конец декабря. Кроме того, в сети появились слухи о том, что Motorola может выпустить Edge 70 Ultra под названием Motorola Signature. Однако компания пока не раскрыла никаких официальных подробностей о данном смартфоне.