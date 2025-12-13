Возможно, что новая линейка мобильных процессоров "красной" компании дебютирует на CES 2026

В недавно выпущенном пакете драйверов для чипсета AMD появился новый каталог PMF_RYZEN_A1400SERIES, а также установщик под названием`AMD-PMF-Ryzen-Al-400-Series-Driver.msi. Новая запись указывает на еще не выпущенную платформу серии Ryzen AL 400, получившую кодовое название «Gorgon Point», и предполагает, что AMD уже поставляет компоненты драйверов OEM-производителям для тестирования.

Ожидается, что Ryzen AL 400 станет обновлением линейки Ryzen AL 300 «Strix Point», а не совершенно новой разработкой. Предварительные данные указывают на те же основные компоненты: ядра ЦП на архитектуре Zen 5, интегрированную графику на базе RDNA 3.5 и нейронный процессор XDNA 2. Наличие отдельного пакета PMF важно, поскольку PMF связан с энергопотреблением и производительностью ноутбуков, включая профили, повышение производительности и настройку платформы. Как видно, файл, на который ссылается 'westlake', содержит каталог для серии Gorgon Point:

По времени официальный анонс может состояться на мероприятии CES 2026, даже если AMD пока ничего публично не сообщила. На данный момент наличие драйверов является наиболее явным признаком того, что поддержка платформы Ryzen AL 400 уже внедряется в программное обеспечение AMD.