Инсайдер утверждает, что Intel уже планирует обновление бюджетного семейства процессоров Wildcat Lake

Технически линейка Wildcat Lake ещё не выпущена и появится только через несколько недель, а возможно, и месяцев. Это бюджетная архитектура, разработанная в рамках серии Core Ultra 300.

Сообщается, что Wildcat Lake будет иметь два варианта, но для новой серии будет использоваться только один. Эта версия имеет 2 производительных ядра и 4 ядра LP, без энергоэффективных ядер. Ещё в июне инсайдер Jaykihn сообщил характеристики чипа Wildcat Lake, который представлял собой 6-ядерную версию с 2 производительными ядрами и 2 графическими ядрами Xe3.

Wildcat Lake:

• До 6 ядер CPU 2P+0E+4LP

• До 2 ядер Xe3

• До 40 TOPS для ИИ

• До 6 линий PCIe 4.0

Сегодня Jaykihn опубликовал характеристики обновлённой версии процессора. Теперь утверждается, что обновление Wildcat будет включать две конфигурации: не только 2+0+4, но и 4+0+4.

Wildcat Lake Refresh:

• До 8 ядер ЦП (4P+0E+4LP)

• До 40 TOPS для ИИ - ?

• До 6 линий PCIe 4.0 - ?

Однако источник не упомянул характеристики графического процессора. Напомню, что архитектура Wildcat Lake находится ниже Panther Lake, разработана для ноутбуков начального уровня, и вероятно, заменит серию Nova Lake-U.

Как видно из неофициальной дорожной карты партнёра Intel, Wildcat Lake будет выпущен примерно в первом-втором квартале следующего года, и вряд ли будет заменен раньше, чем через год. Скорее всего, речь идёт о продукте, который выйдет не раньше первого-второго квартала 2027 года.