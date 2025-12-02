Технически линейка Wildcat Lake ещё не выпущена и появится только через несколько недель, а возможно, и месяцев. Это бюджетная архитектура, разработанная в рамках серии Core Ultra 300.
Сообщается, что Wildcat Lake будет иметь два варианта, но для новой серии будет использоваться только один. Эта версия имеет 2 производительных ядра и 4 ядра LP, без энергоэффективных ядер. Ещё в июне инсайдер Jaykihn сообщил характеристики чипа Wildcat Lake, который представлял собой 6-ядерную версию с 2 производительными ядрами и 2 графическими ядрами Xe3.
Wildcat Lake:
• До 6 ядер CPU 2P+0E+4LP
• До 2 ядер Xe3
• До 40 TOPS для ИИ
• До 6 линий PCIe 4.0
Сегодня Jaykihn опубликовал характеристики обновлённой версии процессора. Теперь утверждается, что обновление Wildcat будет включать две конфигурации: не только 2+0+4, но и 4+0+4.
Wildcat Lake Refresh:
• До 8 ядер ЦП (4P+0E+4LP)
• До 40 TOPS для ИИ - ?
• До 6 линий PCIe 4.0 - ?
Однако источник не упомянул характеристики графического процессора. Напомню, что архитектура Wildcat Lake находится ниже Panther Lake, разработана для ноутбуков начального уровня, и вероятно, заменит серию Nova Lake-U.
Как видно из неофициальной дорожной карты партнёра Intel, Wildcat Lake будет выпущен примерно в первом-втором квартале следующего года, и вряд ли будет заменен раньше, чем через год. Скорее всего, речь идёт о продукте, который выйдет не раньше первого-второго квартала 2027 года.