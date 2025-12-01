Новый китайский графический процессор Fuxi использует архитектуру Imagination DXD и предназначен для промышленной визуализации

Китайская компания Xiang Dixian, объявившая о выпуске первых графических процессоров в Китае ещё в сентябре, представила свой графический процессор на базе архитектуры Imagination Technologies на выставке ICCAD-Expo 2025. Видеокарты основаны на архитектуре DXD и уже находятся в массовом производстве, став первыми графическими устройствами на базе DXD, доступными на рынке.

По заявлению компании, видеокарта DXD более чем вдвое превосходит по производительности видеокарты предыдущего поколения. Она обеспечивает плавную работу 3D-приложений и использовалась на выставке для управления сложными сценами с цифровыми двойниками. Утверждается, что в демонстрационных роликах также были реализованы графические функции трассировки лучей и сверхвысокое разрешение, однако это невозможно увидеть на видео с низким разрешением, опубликованном в социальных сетях компании.

Одним из ключевых экспонатов стала совместная с Lenovo демонстрация New Vision. Графический процессор FUXI AO DXD от Imagination стал основой локализованной версии платформы 3D-рендеринга Z-Engine от Lenovo New Vision, предназначенной для промышленной визуализации и работы с цифровыми двойниками, а не для игр. Система визуализировала 3D-контент для отечественных проектов в режиме реального времени, что свидетельствует о сотрудничестве двух компаний в области интеллектуальных графических процессоров и платформ визуальных вычислений.

Lenovo New Vision специализируется на устройствах дополненной реальности, платформах цифровых двойников и сервисах визуальных вычислений для таких секторов, как умные города и производство. Запуск Z-Engine на оборудовании DXD от Imagination демонстрирует, как отечественные графические процессоры могут стать основой для этих рабочих нагрузок. По другим данным, Fuxi AO использует графический процессор DXD-72-2304, который поддерживает все основные графические движки, включая Vulkan 1.3, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 и даже DirectX 11_0.

Xiang Dixian заявляет, что продолжит расширять линейку DXD и сотрудничать с такими партнёрами, как Lenovo, над созданием локального графического стека для промышленных приложений в Китае.