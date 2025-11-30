Обновление предназначено для всей линейки Asus ROG Ally, включая Ally X

YouTube-блогер ETA Prime недавно заметил значительный прирост производительности как оригинальной Ally, так и новой ROG Ally X после серии обновлений программного обеспечения от Asus и Microsoft. В нескольких играх частота кадров увеличилась примерно на 15–20% без увеличения энергопотребления.

Этот прирост в основном обусловлен выходом Asus Command Center SE версии 2.1.15.0 в начале этого месяца. Он доступен для всех моделей Ally. Одно из ключевых изменений — технология AMD Radeon Chill теперь встроена в ограничитель FPS Asus, снижая энергопотребление в лёгких игровых сценах и продлевая время работы от аккумулятора.

Но главная фишка обновления — новая опция «core parking» в Ally X. Отключая пару ядер ЦП, система освобождает тепловой запас для интегрированной графики Radeon 890M. В тестировании ETA Prime Forza Horizon 5 работала примерно на 18% быстрее при том же TDP 18 Вт.

Microsoft тоже внесла свой вклад. Её новые игровые профили по умолчанию автоматически применяют специальные настройки в десятках игр, сокращая необходимость в ручной настройке. По словам компании, ожидается появление новых профилей.

Некоторые обозреватели по-прежнему утверждают, что оригинальная консоль Ally с Ryzen Z1 Extreme или конкуренты, такие как Lenovo Legion Go, могут быть в целом более выгодными покупками. Но обновления ПО — явный признак того, что Asus не относится к моделям Ally на базе Z2 A как к продуктам второго сорта.