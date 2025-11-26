Nvidia и AMD выпустят графические процессоры следующего поколения в 2027 году, но для Nvidia выпуск карт RTX 60 может быть перенесен на конец 2027 или даже начало 2028 года

За последние несколько лет Nvidia и AMD выпускают очередное поколение графических процессоров примерно каждые два года. Например, в 2020 году были выпущены видеокарты RTX 30 Ampere и AMD RX 6000, а в 2022 году — RTX 40 Lovelace и RX 7000. Учитывая эту тенденцию, можно ожидать, что видеокарты следующего поколения RTX 60 и RDNA 5 выйдут где-то в конце 2026 или начале 2027 года. Однако, по данным RedGamingTech, даты выпуска RTX 60 и RDNA 5 могут быть перенесены.

В первоначальных отчётах предполагалось, что графические процессоры RTX 60 появятся в первом или начале второго квартала 2027 года. Однако, как сообщается, партнеры NVIDIA скептически относятся к возможности выпуска видеокарт RTX 60 в 2027 году и теперь ожидают выхода в конце 2027 или 2028 году. Другой источник сообщил инсайдеру, что видеокарты GeForce следующего поколения могут выйти во второй половине 2027 года, то есть в третьем или четвёртом квартале.

Помимо даты запуска видеокарт RTX 60, RedGamingTech также утверждает, что графические процессоры AMD RDNA 5 могут быть представлены на выставке Computex 2027. Computex обычно проводится во второй половине мая. Изначально AMD планировала выпуск в конце 2026 или начале 2027 года. Предложенный график запуска весьма интересен, поскольку он создаст примерно шестимесячный разрыв между первыми графическими процессорами RDNA 5 и предполагаемой датой выхода консоли Sony PS6.

Неизвестно почему Nvidia, если это правда, переносит дату выпуска графических процессоров RTX 60 на конец 2027 – начало 2028 года. Возможно, что это ещё один побочный эффект дефицита чипов памяти. Текущие проблемы с доступностью памяти, как сообщается, уже затронули линейки RTX 50 Super и RX 9070 GRE. К сожалению, согласно различным сообщениям, ситуация с поставками памяти вряд ли улучшится до конца 2026 года. Таким образом, учитывая, что AMD и Nvidia придётся обеспечить стабильные поставки памяти GDDR для плат RTX 60 и RDNA 5, вполне логично выглядит и предполагаемая задержка.