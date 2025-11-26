Распространяемые в сети слухи обнадёживают фанатов франшизы Half Life скорым анонсом третьей части

Ажиотаж вокруг долгожданной третьей игры серии Half-Life в этом месяце вспыхнул с новой силой, благодаря новыми намёкам на возможный релиз. Упоминание таинственного лейбла HLX, а также ряд противоречивых дат, вызвали бурные обсуждения среди фанатов, несмотря на отсутствие объявления о годовщине выхода серии 19 ноября. Инсайдер из игровой индустрии сохраняет надежду на официальную презентацию до конца текущего года, но предупреждает, что её может и не быть на церемонии The Game Awards 11 декабря 2025 года. По сообщениям, Valve может намеренно указывать разные даты внутри самой компании, чтобы отслеживать источники утечек, что может объяснить различные данные в Интернете.

В подкасте Insider Gaming Weekly Майк Строу упомянул, что ему известна дата, но он решил не раскрывать её публично из-за опасений по поводу дезинформации и потенциальных утечек. Для игроков это означает ещё больше ожидания и домыслов. С момента выхода Half-Life: Alyx в 2020 году, вновь вернувшей интерес к франшизе, всё больше ожиданий фанатов связано с возвращением Valve к крупным однопользовательским проектам. Судя по имеющимся намёкам, компания имеет некоторый внутренний прогресс в работе над важным проектом. Пока неясно, сделает ли Valve какое-либо публичное заявление о новой игре в этом году, но последние намёки делают такую возможность более реальной, чем когда-либо за последние годы.