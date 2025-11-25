Сайт Конференция
goldas
Цены на видеокарты AMD Radeon вырастут как минимум на 10%
Причиной роста является стремительное подорожание чипов памяти

Ранее компания AMD опубликовала предварительное уведомление для партнёров о планах повышения цен на свои видеокарты. В отчёте не уточняется, на сколько именно. Основной причиной этого повышения цен является рост стоимости памяти, который в настоящее время колеблется от 30% до 170%.

AMD продаёт не только графические процессоры, а целые комплекты, включающие также чипы памяти. Это распространённая практика, которая позволяет партнёрам покупать необходимые компоненты по более низкой цене. Именно поэтому топовые модели с особыми типами памяти часто стоят дороже, поскольку они закупаются отдельно. По данным UDN, цены на видеокарты Radeon вырастут как минимум на 10%. Постоянный рост цен на память привёл к резкому росту стоимости видеокарт. Отраслевые источники сообщают, что AMD, второй по величине производитель видеокарт, уведомил своих партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продукции. Ожидается, что повышение составит не менее 10%.

Для AMD повышение цен может стать серьёзной проблемой. Компания не могла обеспечить достижение рекомендуемой розничной цены (MSRP) на свою видеокарту RX 9070 XT на базе Navi 48 почти на протяжении всего времени её присутствия на рынке. И это несмотря на заявления AMD о том, что она поощряет партнёров продвигать модели по рекомендованной розничной цене. Видеокарта начала появляться в продаже по MSRP только к моменту начала распродажи в Чёрную пятницу. Остаётся лишь надеяться, что AMD зарезервировала хотя бы часть чипов памяти GDDR6 у поставщиков, чтобы повышение цен произошло не сразу.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #память #rx 9070 xt #radeon rx 9070 xt #видеокарты дорожают #подорожание памяти
Источник: videocardz.com
1
Сейчас обсуждают

swr5
08:28
Можно подумать, что зелень не подорожает. AMD хоть честно заявляет об этом.
Цены на видеокарты AMD Radeon вырастут как минимум на 10%
Дмитрий Патрушев
08:09
Нормально каклячью реальность натягивать на Россию?
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
Диман
07:49
ну это начальный игровой пк. так то оптимальный уже за200к перевалил. где райзен 9800+5070ти
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Диман
07:46
причем пузырь ии уже несколько лет существует. уже эти картинки генерировали сто лет назад. но вот именно вот в ноябре внезапно все захотели себе 500 датацентров для ии. прям все разом. ерунда) ...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Диман
07:44
да на видеокарты глянь. да там после одного пузыря другой образовался.. но всеравно. они еще что то придумают. потом жесткие диски взлетят. или блоки питания)) такое ощущение что обученному ИИ да...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Диман
07:42
в прошлом году купил 96 если и буду менять то только на ддр6 ддр7 и тд.
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Диман
07:41
а сколько собственно данные игры отожрали памяти то из 16? не понятно. надо такой же тест тока с одной плашкой 48гб. чтобы было понятнее)
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
HP91
07:41
надо значит чинам обложить доп налогом геймеров 😂
АКИ: Россияне ежегодно тратят на видеоигры около 380 млрд рублей
Диман
07:40
да ддр5 можно только комплектом брать. ибо это тот еще геморой. там тоже самое и с 4 планками. они не запустятся на своей частоте. только набором за большие бабки. если и брать одну то на 48) а ...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
evilmatriks
07:32
"Филип Порт из Ланкашира рассказал изданию, что предпочел бы жить в современной России с её чистыми улицами, отсутствием преступности и ощущением порядка." ну да, ну да.... раздолбанные дороги, нищен...
МВД раскрыло схему мошенничества с криптовалютой
