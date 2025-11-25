Причиной роста является стремительное подорожание чипов памяти

Ранее компания AMD опубликовала предварительное уведомление для партнёров о планах повышения цен на свои видеокарты. В отчёте не уточняется, на сколько именно. Основной причиной этого повышения цен является рост стоимости памяти, который в настоящее время колеблется от 30% до 170%.

AMD продаёт не только графические процессоры, а целые комплекты, включающие также чипы памяти. Это распространённая практика, которая позволяет партнёрам покупать необходимые компоненты по более низкой цене. Именно поэтому топовые модели с особыми типами памяти часто стоят дороже, поскольку они закупаются отдельно. По данным UDN, цены на видеокарты Radeon вырастут как минимум на 10%. Постоянный рост цен на память привёл к резкому росту стоимости видеокарт. Отраслевые источники сообщают, что AMD, второй по величине производитель видеокарт, уведомил своих партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продукции. Ожидается, что повышение составит не менее 10%.

Для AMD повышение цен может стать серьёзной проблемой. Компания не могла обеспечить достижение рекомендуемой розничной цены (MSRP) на свою видеокарту RX 9070 XT на базе Navi 48 почти на протяжении всего времени её присутствия на рынке. И это несмотря на заявления AMD о том, что она поощряет партнёров продвигать модели по рекомендованной розничной цене. Видеокарта начала появляться в продаже по MSRP только к моменту начала распродажи в Чёрную пятницу. Остаётся лишь надеяться, что AMD зарезервировала хотя бы часть чипов памяти GDDR6 у поставщиков, чтобы повышение цен произошло не сразу.