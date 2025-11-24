Новый функционал призван решить проблему медленной загрузки

Microsoft начала тестирование нововведения Проводника в Windows 11, которое поддерживает предварительную загрузку оболочки в фоновом режиме. Изменение доступно участникам программы предварительной оценки Windows в каналах Dev и Beta в составе предварительной сборки Windows 11 Insider Preview Build 26220.7271 (KB5070307) для версии 25H2. Компания открыто признаёт, что это связано с производительностью при запуске, и заявляет, что предварительная загрузка не станет заметным изменением, за исключением более быстрого открытия окон.

Новая опция отображается в Проводнике в разделе «Параметры папок» на вкладке «Вид» в виде опции «Включить предварительную загрузку окон для ускорения запуска». Стоит отметить, что эта функция необязательна. Пользователи, которые не хотят, чтобы Проводник занимал память, могут отключить её. Microsoft рассматривает это как эксперимент с поэтапным развёртыванием, поэтому не все участники программы Insider сразу увидят эту возможность.

С момента перехода на более современный интерфейс на основе WinUI разработчики и опытные пользователи уже раскритиковали медленную работу Проводника. Вместо того чтобы сосредоточиться на оптимизации, в Microsoft пытаются временно замаскировать проблему.