iGPU Intel Arc B390 «Panther Lake» демонстрирует многообещающие результаты в предполагаемых тестах 3DMark

Ранее Intel уже говорила о производительности Xe3. Официально информации было немного, но стало известно, что архитектура Xe3 должна быть более чем на 50% быстрее, чем Xe2 в Lunar Lake, и как минимум на 40% энергоэффективнее, чем Xe с XMX в Arrow Lake-H.

Неофициально известно, что линейка Intel Panther Lake уже проходит испытания и скоро должна поступить в массовое производство или уже поступила. Также инсайдер Raichu получил доступ к одному из этих опытных образцов, и, похоже, эта версия близка к завершению.

Инсайдер опубликовал зашифрованное сообщение с оценкой производительности графики в тесте 3DMark Time Spy. Сотрудники портала Videocardz.com обратились за подтверждением, и Raichu подтвердил, что он протестировал вариант Arc B390. Ниже представлена таблица для сравнения производительности новой графики с конкурентами и, она в два раза лучше Radeon 890M и Arc 140T в составе Lunar Lake.

Time Spy - это не самый лучший тест на сегодняшний день и он отдает предпочтение чипам Intel, поэтому Raichu также сообщил, что Arc B390 может набрать более 6000 баллов в Steel Nomad Light. Это на 87% выше среднего результата Radeon 890M и на 80% выше показателя Arc 140Т.

Raichu не раскрыл характеристики неназванного процессора Panther Lake. Тем не менее это означает, что цифра в 50% и более, представленная Intel, скорее всего, соответствует действительности и, возможно, наконец-то появится очень интересный игровой чип. Кроме того, Intel работает над специальной версией для портативных игровых систем, которая также будет оснащена графикой 12 Xe3.