10-ядерный процессор Intel Panther Lake ES был сфотографирован в связке с 16 гигабайтами памяти LPDDR5X и протестирован в CPU-Z

Пользователь Yuuki_AnS опубликовал фотографии процессора Panther Lake ES на своей странице в соцсети. Образец включает 10 ядер и использует компоновку 2P + 4E + 4 LP-E, которая не является частью ранее просочившихся моделей, что подразумевает использование фотографий, взятых от инженерного образца, предназначенного для внутреннего тестирования. Кроме того, процессор включает 4 графических ядра Xe3 нового поколения. Тестовый образец имеет маркировку “000C06C0” и использует сокет Intel BGA2540.

По словам Yuuki_AnS, тактовая частота процессора составляет 3,0 ГГц для всех P-ядер, 2,6 ГГц для всех четырех E-ядер и до 3,2 ГГц для графического ускорителя. Кроме того, процессор Panther Lake имеет 11 МБ кэш-памяти L2 и 12 МБ кэш-памяти L3. Указанный чип был протестирован с помощью платформы Intel Reference Validation Platform (RVP). В комплект поставки входят 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X SK hynix H58G56BK8BX068-418A с частотой 7467 МГц.

Инженерный образец также был оценен в рамках однопоточных и многопоточных тестов CPU-Z. Показания мощности раскрывают целевое значение PL1 в 25 Вт, PL2 в 65 Вт и максимальное значение PL4 в 160 Вт при максимальной температуре чипа в 100°C.