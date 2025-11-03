Вероятно, самый большой аккумулятор будет доступен в версии Pro или другой, более дорогой конфигурации

Согласно недавним утечкам из Китая, грядущая линейка Redmi Turbo 5 может установить новый стандарт автономности смартфонов. Xiaomi готовится к значительному увеличению ёмкости аккумулятора. Компания может выпустить серию Redmi Turbo 5 с одним из самых мощных аккумуляторов среди когда-либо существовавших среди массовых устройств - ёмкостью 9000 мАч.

Недавно известный китайский инсайдер Digital Chat Station подтвердил на Weibo, что уже готов аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, и именно этот аккумулятор первыми начнут использовать китайские производители. Хотя DCS не уточнил, какой именно телефон будет оснащён этим мощным решением, портал My Drivers упоминает серию Redmi Turbo 5.

Redmi Turbo 4

Эта огромная ёмкость обусловлена достижениями в технологии кремниево-углеродных аккумуляторов, которые позволяют производителям увеличивать плотность энергии без значительного увеличения объёма телефона. Примечательно, что в утечке DCS также упоминается аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, который в настоящее время проходит лабораторные испытания.

Ожидается, что серия Redmi Turbo 5 будет представлена в период с декабря по январь. Однако остаётся некоторая путаница относительно того, какая конкретно модель будет оснащена аккумулятором ёмкостью 9000 мАч. Это отчасти связано с более ранними противоречивыми сообщениями о том, что базовая модель будет использовать аккумулятор ёмкостью 7500 мАч.

Аккумулятор такого размера требует высокопроизводительного процессора. Ходят слухи, что стандартный Redmi Turbo 5 станет одним из первых смартфонов с новым чипсетом Dimensity 8500 от MediaTek. Этот чип, созданный по 4-нм техпроцессу TSMC, обещает высокую производительность благодаря восьмиядерному процессору с тактовой частотой до 3,4 ГГц. По слухам, модель Turbo 5 Pro получит улучшенные характеристики: новый Dimensity 9500e или Qualcomm Snapdragon 8 пятого поколения.