Xiaomi 17 Ultra выйдет в двух версиях, предположительно с поддержкой двойной спутниковой связи

Xiaomi работает над запуском смартфона Xiaomi 17 Ultra. В новом сообщении на Weibo инсайдер Digital Chat Station упомянул все телефоны, недавно сертифицированные в Китае и ожидаемые к выпуску в ближайшее время. К ним относятся Huawei Mate 70 Air, серия Mate 80 и Mate X7, которые появятся в Китае в этом месяце, Xiaomi 17 Ultra, серия Oppo Reno 15, серия Honor 500, линейка Vivo S0, серия OnePlus Ace 6 и серия Redmi Turbo 5. Кроме того, инсайдер упомянул, что Xiaomi 17 Ultra будет выпущен в двух версиях.

По данным DCS, Xiaomi зарегистрировала две версии устройства на китайских сертификационных платформах с номерами моделей 2512BPNDAC и 25128PNA1C. Оба варианта грядущего флагманского смартфона будут поддерживать сверхширокополосный диапазон (UWB), а более дорогая версия будет поддерживать спутниковые звонки Tiantong и функцию обмена короткими сообщениями Beidou.

Согласно имеющейся информации, Xiaomi 17 Ultra получит крупный задний модуль камер и плоский OLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма с разрешением 2K, а также частотой обновления 120 Гц. За работу смартфона будет отвечать новая флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5 от компании Qualcomm, а также, как сообщается, получит беспроводную зарядку, водонепроницаемость класса IP68 и аккумулятор высокой ёмкости Xiaomi Jinsha River.

DCS также сообщил, что камера Xiaomi 17 Ultra станет главной изюминкой устройства. Смартфон будет оснащён 50-мегапиксельным основным обновлённым большим сенсором и технологией внутрисенсорного зума, а также 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с несколькими фокусными расстояниями и возможностью макросъёмки. Сообщается, что эти объективы обеспечат расширенный динамический диапазон и лучшую чёткость при любом освещении. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в чёрном, белом и фиолетовом цветах, вероятно, до китайского праздника весны. Предполагаемая цена базовой версии в Поднебесной составит около 6000 юаней (около 845 долларов).