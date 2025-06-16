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KAIST и Tera представили дорожную карту развития памяти HBM до 2038 года
Следующие поколения HBM от HBM4 до HBM8 принесут терабайты памяти на будущие ускорители мощностью более 15000 Вт

На совместном брифинге на этой неделе KAIST и TERA представили перспективную дорожную карту для стандартов памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и платформ ускорителей, которые будут их использовать. Общий план охватывает пять поколений, от HBM4 до HBM8, каждое из которых обещает существенный прирост емкости, пропускной способности и сложности упаковки.

Первым идет стандарт HBM4, срок развертывания которого назначен на 2026 год в графических процессорах ИИ и ускорителях для центров обработки данных. Он будет обеспечивать приблизительно производительность 2 ТБ/с на стек при скорости выводов 8 Гбит/с по 2048-битному интерфейсу. Стеки кристаллов достигнут 12–16 слоев, что дает в общей сложности от 36 до 48 ГБ на пакет с мощностью 75 Вт.

Планируется, что будущая серия ускорителей NVIDIA на архитектуре Rubin и карты AMD Instinct MI500 будут использовать память HBM4, причем Rubin Ultra получит в два раза большее количество стеков памяти. Что касается AMD, то компания планирует использовать до 432 ГБ на устройство.

На 2029 год назначен дебют памяти HBM5, которая сохранит скорость 8 Гбит/с, но удвоит количество линий ввода-вывода до 4096 бит, увеличив пропускную способность до 4 ТБ/с на стек. Мощность увеличится до 100 Вт, а емкость увеличится до 80 ГБ с использованием 16-уровневых стеков по 40 Гбит.

Ожидается, что ускоритель Feynman от NVIDIA станет первым, который получит память HBM5, упаковав от 400 до 500 ГБ памяти в многокристальный пакет с потреблением более 4400 Вт общей мощности. К 2032 году стандарт HBM6 удвоит скорость до 16 Гбит/с и увеличит пропускную способность до 8 ТБ/с на 4096-битном интерфейсе. Толщина стека может вырасти до 20 слоев, поддерживая до 120 ГБ на стек при мощности 120 Вт. Затем дорожная карта предсказывает выход HBM7 в 2035 году, которая получит скорости до 24 Гбит/с, 8192-битный интерфейс, пропускную способность 24 ТБ/с и до 192 ГБ на стек при мощности 160 Вт.

Что касается стандарта HBM8, то он должен дебютировать в 2038 году со скоростью 32 Гбит/с, 16384-битным интерфейсом, 64 ТБ/с и стеками от 200 до 240 ГБ, а также мощностью до 180 Вт. Помимо обычной DRAM, на брифинге также показали гибридные архитектуры HBM-HBF (High-Bandwidth Flash) для удовлетворения потребностей крупномасштабного вывода ИИ, объединяя флэш-память на основе NAND со стеками DRAM через сверхбыстрые сквозные кремниевые переходы. Поскольку ускорители развиваются в сторону повышения пропускной способности до петабайт и многочиплетных конструкций, то новые стандарты HBM и HBF являются единственным путем дальнейшего продвижения производительности.

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#amd #nvidia #hbm #память #графические ускорители #hbm4 #память hbm #hbm5
Источник: techpowerup.com
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