В сети появились первые сообщения об оборудовании, производительности и других аспектах новой консоли

Консоль Nintendo Switch 2 неизбежно вызывает пристальное внимание к её техническому оснащению. Хотя для подробного анализа прошло недостаточно времени, пользователи сделали интригующие и тревожные открытия относительно его аппаратного и программного обеспечения всего за несколько часов после того, как новое устройство стало доступно.

YouTuber ProModding загрузил первое видео с разборкой Nintendo Switch 2. Хотя видео не похоже на полноценное руководство, оно предоставляет важную раннюю информацию об оборудовании. Кроме того, раннее тестирование игр на Switch 2 показало разочаровывающие результаты HDR, но неплохие данные о производительности.

Разборка показывает, что новая карманная консоль Nintendo во многом похожа на свою предшественницу. Как и модель OLED оригинального Switch, экран имеет специальную пленку, которую не следует удалять.

Кроме того, нанесение термопасты осталось неизменным, что может вызвать определенные опасения по поводу нагрева устройства. Некоторые пользователи утверждают, что засохшая паста в старых оригинальных устройствах Switch может потерять свою эффективность и что ее повторное нанесение может улучшить тепловые характеристики. То же самое может произойти и со Switch 2 через несколько лет.

Также ютубер отмечает, что внешние винты Switch 2 могут серьезно затруднить ремонтопригодность. Разборка корпуса требует снятия наклеек, закрывающих порты Joy-Con, на что ProModding потребовалось несколько минут и несколько инструментов.

Видео ProModding также дает подробный обзор чипсета Nvidia и других компонентов, подтверждая, что материнская плата, которая попала в сеть в январе, была настоящей. Руководство по ремонтопригодности от iFixit готовится к выпуску, но недавно сайт понизил оценку оригинального Switch в соответствии с новыми, более строгими стандартами. iFixit особенно обеспокоена приклеенной батареей устройства и отсутствием доступных материалов и документации для ремонта.

Несмотря на потенциальные проблемы с ремонтопригодностью, владельцы Switch 2 должны быть рады обнаружить, что система демонстрирует значительно более плавную производительность во всех старых играх, даже без обновлений. Ощущения от игры напоминают таковые от PlayStation или Xbox последнего поколения, что резко контрастирует с функциональностью обратной совместимости на предыдущих системах Nintendo.

Многие игры для оригинальной Switch страдали от нестабильной частоты кадров и низкого динамического разрешения. Ранние тесты и сообщения в социальных сетях показывают, что такие игры, как Batman: Arkham Knight, The Witcher 3, Monster Hunter и Bayonetta 3, теперь лишены падения частоты кадров.

Кроме того, пользователи опровергли более ранние сообщения о том, что Switch 2 требует подключения к Интернету при первоначальной настройке. Хотя для игр требуется обновление прошивки, физические копии игр для запуска содержат необходимую версию ОС, которую можно применить, когда система находится в автономном режиме.

Также, пользователь YouTube GamingTech выразил разочарование в раннем обзоре возможностей HDR портативной консоли. Его дисплей достигает максимальной яркости всего 450 кд/м2, что значительно ниже 1000 кд/м2 у Steam Deck OLED.

Однако отображение режима HDR в Switch 2 при подключении к док-станции различается в зависимости от игры. В то время как GamingTech описал изображение The Legend of Zelda: Breath of the Wild как размытое, HDR в Cyberpunk 2077 выглядит, как в версии для ПК и других консолей.