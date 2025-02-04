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GALAX представила GeForce RTX 5080 HOF с 26 фазами питания
Кроме того, новинка компании имеет повышенную на 100 МГц тактовую частоту, белую печатную плату и кожух системы охлаждения

 Компания GALAX выходит на рынок с одними из лучших предложений в линейке RTX 50. Будучи партнером NVIDIA по производству видеокарт, компания уже некоторое время назад демонстрировала свои графические ускорители, но до сих пор не представила свое флагманское устройство. Вряд ли есть такой любитель компьютерных игр или энтузиаст аппаратного обеспечения, который не знаком, хотя бы теоретически с пользовательскими графическими картами GALAX линейки Hall of Fame.

 Компания представила свои версии HOF для модели GeForce RTX 5080, а именно RTX 5080 HOF OC LAB Plus и RTX 5080 HOF OC LAB Plus X. К сожалению, пока нет упоминаний об версиях RTX 5090 HOF, но это возможно изменится в самое ближайшее время. Версии Hall of Fame обычно имеют самые высокие тактовые частоты и ориентированы на максимальный разгон. Поэтому модели HOF обычно используются оверклокерами для побития мировых рекордов.

 Благодаря чрезвычайно мощной системе питания графические процессоры RTX 5080 HOF обеспечивают непревзойденную стабильность и подачу питания для достижения новых высот разгона. В этих графических картах можно найти до 14+6+6 фаз питания, включая 70A DrMOS для высокой стабильности ускорителя. Для сравнения, модель MSI RTX 5080 Vanguard edition имеет конфигурацию из 19 фаз питания.

 Помимо мощнейшего VRM, графические карты GALAX GeForce RTX 5080 HOF также обеспечивают довольно высокие тактовые частоты. RTX 5080 HOF OC LAB Plus работает на частоте до 2685 МГц в режиме ускорения, в то время как RTX 5080 HOF OC LAB Plus X ещё немного быстрее и работает на частоте 2730 МГц.

 Графические процессоры по-прежнему рассчитаны на 360 Вт TGP, но могут достигать мощности 400 Вт с настройками тактовой частоты по умолчанию. Поскольку графические процессоры можно разогнать выше, чем обычные версии, стоит ожидать, что TGP превысит 400 Вт при дополнительном ручном разгоне.

 Один разъем 12V-2x6 по-прежнему будет достаточен для обеспечения требования к питанию, аналогично 12-контактному разъему на версии RTX 4080 HOF. Дизайн новинки похож предшественника и предлагает полностью белый кожух с красивой RGB-подсветкой. Графические процессоры оснащены двумя 102-мм и одним 92-мм вентиляторами Frost Ring, а также светодиодной системой индикации обнаружения ошибок.

 GALAX уже выпустила эти графические карты в продажу, но не раскрыла их цены. Кроме того, может потребоваться некоторое время, чтобы они появились на полках магазинов из-за ограниченной доступности графических карт нового поколения.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #galax #rtx 50 #rtx 5080
Источник: wccftech.com
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