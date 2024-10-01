Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Создан порт оригинального Doom для квантового компьютера
Проблема, однако, заключается в том, что производительность даже самого мощного квантового компьютера не позволит поиграть в Doom

 Для многих геймеров, детство которых пришлось на начало 1990-х годов, мало какие игры вызывают столько ностальгии, как оригинальный Doom. Теперь, через 30 лет после своего первого выхода, классический FPS достиг еще одной впечатляющей вехи и он был портирован для работы на квантовых компьютерах.

 Автором этого проекта является Люк Мортимер, аспирант Барселонского института ICFO, который хорошо разбирается в квантовой информации. В примечаниях к выпуску на GitHub он шутит, что Quandoom может стать первым практическим применением, найденным для квантовых компьютеров.

 Прежде чем слишком воодушевляться идеей уничтожения демонов на передовом квантовом компьютере, стоит отметить наличие довольно большого подвоха. К сожалению, мы живем в реальности, где подобные системы, возможно, еще десятилетиями не станут общедоступными. Даже технологические гиганты с бюджетом в миллиарды долларов, делающие большие ставки на квантовые вычисления, не смогли бы запустить этот порт на своих экспериментальных установках, находящихся сейчас в недоступных для посторонних глаз помещениях.

А всё потому, что Quandoom требует колоссальных 72376 кубитов и 80 миллионов логических вентилей для запуска игры, согласно заметкам Люка Мортимера. Например, текущий флагманский квантовый компьютер IBM «Osprey» может похвастаться всего 433 кубитами.

 К счастью, у игры есть обходной путь, позволяющий запустить ее на более скромных современных технологиях. Используя легкий симулятор QASM, код может позволить достичь играбельных 10-20 кадров в секунду. Для этого придется скачать файлы с GitHub и перетащить их в «simulator.exe». Разработчик добавляет, что поскольку файл довольно большой, игра будет использовать около 5-6 ГБ оперативной памяти и потребует некоторое время для загрузки.

 Есть и другие ограничения. Визуальные эффекты представляют собой брутальный каркасный режим В игре нет ни цвета, ни музыки, ни секретных комнат.

 Тем не менее проделанная работа доказывает, что если мы в конечном итоге развитие квантовых вычислений достигнет определенного уровня развития, то Doom, скорее всего, станет первой игрой, которую непременно попытаются запустить энтузиасты.

 Люк Мортимер, похоже, вложил в этот проект приличное количество усилий, с более чем 8000 строками на C++, собственным 3D-движком и многим другим. Сама игра представляет собой воссоздание первого уровня Doom. И хотя исходный код пока недоступен, разработчик предоставил возможности для энтузиастов, чтобы они могли скомпилировать код самостоятельно.

#doom #квантовые вычисления #квантовые компьютеры #порт doom
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Doom портировали на квантовый компьютер, но поиграть пока можно на обычном ПК с 6 ГБ ОЗУ
Учёные разработали технологию для создания материалов для квантовых устройств с атомной точностью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
17
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
22
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
138
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
20
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-Vzvz
19:59
Качнется купол неба большой и звездно-снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
VAKT
19:58
Погодите, судя по графику Британия откатилась к началу 90-х по выработке энергии - т.е. производство неуклонно падает, а денег всё прибавляется? Так это же классический пузырь.
В Великобритании закрыли последнюю угольную электростанцию - страна переходит на зеленую энергетику
klopcha
19:57
Не могу оценить высоко данный материал. 1. Карта отличается усиленным питанием, 3+1 похоже или просто 3 фазы? Не отметил. 2. Не было попытки разгона.
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
Сергiй Тихомировъ
19:51
Потому что во главе угла должна стоять Художественная составляющая, а не "сервис". Искусство не терпит потребительского отношения. Будь то Книги, Кино, Музыка, Картины, Игры. Издатели же зачастую слиш...
После провала Concord Sony сворачивает почти все проекты игр-сервисов
klopcha
19:50
Не волнуйся, если РФ развалится , то это будет из-за тупого руководства. Оно тупое, потому что повторяет даже ошибки СССР. Хотя там историк во главе, каждый год выпускает очерки, историка Мединского ...
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
klopcha
19:47
Всё правильно, дубьё. Не могло даже предвидеть развитие беспилотников. Даже толковых помощников нет. Вам американцы столько фильмов наснимали про боевые действия и ближайшее будущее. Не хотят и не смо...
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Eisbrecher
19:44
Так и в России есть свои авто, пусть и с французскими корнями :)
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
klopcha
19:44
Как сказал один иноагент - "Народу платят минимально, чтоб он не пошёл на баррикады." Если не успокоят мигрантов например, то народ просто начнёт с мигрантов, а далее Кремль. Терпение есть, но оно ...
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
klopcha
19:39
Всё правильно говоришь. Только ватники без образования и предатели Родины могут тебя заминусовать.
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
VAKT
19:39
смотрите продукцию sonizoon - там всяких ssd флешек имеется, простых, с шифрованием, с отпечатком и цена обычно дешевле, чем у брендов
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем