Проблема, однако, заключается в том, что производительность даже самого мощного квантового компьютера не позволит поиграть в Doom

Для многих геймеров, детство которых пришлось на начало 1990-х годов, мало какие игры вызывают столько ностальгии, как оригинальный Doom. Теперь, через 30 лет после своего первого выхода, классический FPS достиг еще одной впечатляющей вехи и он был портирован для работы на квантовых компьютерах.

Автором этого проекта является Люк Мортимер, аспирант Барселонского института ICFO, который хорошо разбирается в квантовой информации. В примечаниях к выпуску на GitHub он шутит, что Quandoom может стать первым практическим применением, найденным для квантовых компьютеров.

Прежде чем слишком воодушевляться идеей уничтожения демонов на передовом квантовом компьютере, стоит отметить наличие довольно большого подвоха. К сожалению, мы живем в реальности, где подобные системы, возможно, еще десятилетиями не станут общедоступными. Даже технологические гиганты с бюджетом в миллиарды долларов, делающие большие ставки на квантовые вычисления, не смогли бы запустить этот порт на своих экспериментальных установках, находящихся сейчас в недоступных для посторонних глаз помещениях.

А всё потому, что Quandoom требует колоссальных 72376 кубитов и 80 миллионов логических вентилей для запуска игры, согласно заметкам Люка Мортимера. Например, текущий флагманский квантовый компьютер IBM «Osprey» может похвастаться всего 433 кубитами.

К счастью, у игры есть обходной путь, позволяющий запустить ее на более скромных современных технологиях. Используя легкий симулятор QASM, код может позволить достичь играбельных 10-20 кадров в секунду. Для этого придется скачать файлы с GitHub и перетащить их в «simulator.exe». Разработчик добавляет, что поскольку файл довольно большой, игра будет использовать около 5-6 ГБ оперативной памяти и потребует некоторое время для загрузки.

Есть и другие ограничения. Визуальные эффекты представляют собой брутальный каркасный режим В игре нет ни цвета, ни музыки, ни секретных комнат.

Тем не менее проделанная работа доказывает, что если мы в конечном итоге развитие квантовых вычислений достигнет определенного уровня развития, то Doom, скорее всего, станет первой игрой, которую непременно попытаются запустить энтузиасты.

Люк Мортимер, похоже, вложил в этот проект приличное количество усилий, с более чем 8000 строками на C++, собственным 3D-движком и многим другим. Сама игра представляет собой воссоздание первого уровня Doom. И хотя исходный код пока недоступен, разработчик предоставил возможности для энтузиастов, чтобы они могли скомпилировать код самостоятельно.