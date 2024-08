Сюжетная часть игры сохранится, но она получит значительные визуальные изменения благодаря использованию движка Unreal Engine 5.

Until Dawn является одной из самых известных игр, созданных Supermassive Games. Пришло время игре снова занять достойное место в коллекции игроков. Выпущенная в 2015 году, она имела огромный успех для PlayStation 4 и побудила Supermassive Games создать больше игр, таких как The Quarry и The Dark Pictures Anthology. Until Dawn снова окажется в центре внимания, поскольку уже известна официальная дата её выхода на PlayStation 5 и ПК.

История останется прежней, но чтобы максимально использовать возможности Until Dawn, разработчики воссоздали игру на Unreal Engine 5, предоставив игрокам доступ к более глубокому погружению в разворачивающиеся в игре события.

Используя Unreal Engine 5, разработчики обновили модели персонажей и окружение, улучшили визуальные эффекты и анимацию. Разработчики потратили много времени на модели персонажей, приведя их в соответствие с современными достижениями в области моделирования и рендеринга персонажей.

Чтобы придать Until Dawn дополнительный уровень реализма, они добавили систему отображения травм, которая позволяет персонажам в игре выглядеть более брутальными. Эта система добавляет персонажам такие элементы, как порезы, синяки, слезы и даже снег, для более реалистичной отделки.





В целом, игра выглядит более усовершенствованной благодаря новой механике камеры, которая облегчит навигацию по игре. Вместо прежней камеры игроки теперь будут видеть фиксированные кадры и виды с камеры через плечо.

Существует новая альтернатива механике Until Dawn под названием «Stay Calm», в которой используются периферийные устройства сторонних производителей, не оснащенные гироскопом, или предназначенные для игроков, предпочитающих другие испытания.

Until Dawn будет доступна для предварительного заказа с 21 августа. Важно отметить, что для игроков, предпочитающих в качестве игровой платформы персональный компьютер, необходимо наличие учетной записи PlayStation Network, чтобы играть в нее. Until Dawn выйдет на ПК и PlayStation 5 уже 4 октября.