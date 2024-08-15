Until Dawn является одной из самых известных игр, созданных Supermassive Games. Пришло время игре снова занять достойное место в коллекции игроков. Выпущенная в 2015 году, она имела огромный успех для PlayStation 4 и побудила Supermassive Games создать больше игр, таких как The Quarry и The Dark Pictures Anthology. Until Dawn снова окажется в центре внимания, поскольку уже известна официальная дата её выхода на PlayStation 5 и ПК.
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История останется прежней, но чтобы максимально использовать возможности Until Dawn, разработчики воссоздали игру на Unreal Engine 5, предоставив игрокам доступ к более глубокому погружению в разворачивающиеся в игре события.
Используя Unreal Engine 5, разработчики обновили модели персонажей и окружение, улучшили визуальные эффекты и анимацию. Разработчики потратили много времени на модели персонажей, приведя их в соответствие с современными достижениями в области моделирования и рендеринга персонажей.
Чтобы придать Until Dawn дополнительный уровень реализма, они добавили систему отображения травм, которая позволяет персонажам в игре выглядеть более брутальными. Эта система добавляет персонажам такие элементы, как порезы, синяки, слезы и даже снег, для более реалистичной отделки.
В целом, игра выглядит более усовершенствованной благодаря новой механике камеры, которая облегчит навигацию по игре. Вместо прежней камеры игроки теперь будут видеть фиксированные кадры и виды с камеры через плечо.
Существует новая альтернатива механике Until Dawn под названием «Stay Calm», в которой используются периферийные устройства сторонних производителей, не оснащенные гироскопом, или предназначенные для игроков, предпочитающих другие испытания.
Until Dawn будет доступна для предварительного заказа с 21 августа. Важно отметить, что для игроков, предпочитающих в качестве игровой платформы персональный компьютер, необходимо наличие учетной записи PlayStation Network, чтобы играть в нее. Until Dawn выйдет на ПК и PlayStation 5 уже 4 октября.