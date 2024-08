Согласно появившейся информации выход второго поколения портативной консоли состоится только после окончания текущего финансового года, то есть после 31 марта 2025 года

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 должна дебютировать в следующем году, и компания обещает сделать официальный анонс к концу этого финансового года, заканчивающегося 31 марта следующего года. Этот график предполагает потенциальный запуск Switch 2 не раньше лета 2025 года. Nintendo может даже подождать до запуска GTA 6 осенью, чтобы не отвлекать потребителей.

Nintendo посоветовала разработчикам не ожидать выхода Switch 2 в этом финансовом году. В последнем выпуске подкаста Games Industry глава игрового B2B Крис Дринг заявил, что все разработчики, с которыми он недавно разговаривал, ожидают, переноса запуска Nintendo на следующий финансовый год.

Хотя некоторые из разработчиков, с которыми он разговаривал, заявили, что надеются на потенциальный запуск в апреле или мае 2025 года, никаких гарантий на этот счет тоже нет. Дринг также отметил, что Nintendo подтвердила анонс преемника Switch только к концу 2024 финансового года, и что его запуск еще не решен.

Nintendo исторически никогда не проводила одновременный анонс и запуск какого-либо продукта. Таким образом, когда компания заявила, что анонсирует Switch 2 в 2024 финансовом году, предполагалось, выпустить консоль в определенный период после этого. В зависимости от времени это могло означать запуск до 31 марта 2025 года.

Повторяя мнение миллионов игроков, Дринг сказал, что большинство людей будут разочарованы задержкой запуска Switch 2, поскольку они годами требовали преемника. Однако у Nintendo есть и другие факторы, которые следует учитывать для успешного запуска.

«Мы не хотим, чтобы Grand Theft Auto 6, Switch и тому подобное накладывались друг на друга», — отметил Дринг. На данный момент Rockstar планирует выпустить GTA 6 осенью 2025 года для Xbox Series и PlayStation 5, а релиз для ПК должен состояться в 2026 году. Поэтому, если Nintendo планирует выпустить Switch 2 в следующем году, то лето и зима являются подходящим временем.

Nintendo Switch первого поколения, была выпущена в марте 2017 года и быстро стала самой популярной портативной консолью в мире, которая была продана в количестве более 140 миллионов единиц. Это третья по популярности игровая консоль за всю историю, уступающая только PlayStation 2 и Nintendo DS. Несмотря на то, что консоль немного задержалась, она по-прежнему набирает обороты. Nintendo планирует продать 13,5 миллионов единиц в текущем финансовом году.

Компания также выпускает новые игры для Switch. На презентации Nintendo Direct в июне компания анонсировала несколько новых игр для устаревшей консоли, в том числе The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Metroid Prime 4 и Mario & Luigi: Brothership. В число предстоящих игр сторонних разработчиков входят Dragon Quest III HD-2D Remake, Hello Kitty Island Adventure, Stray и многие другие.