Благодаря архитектуре RDNA 3.5 и 16 CU новинка обладает всем необходимым для обеспечения производительности на уровне дискретного графического процессора.

Архитектура AMD Strix Point привнесла множество улучшений. В линейке также представлена самая быстрая на сегодняшний день интегрированная графика — Radeon 890M. Этот топовый iGPU в процессорах серии Ryzen AI 300 основан на архитектуре RDNA 3.5 и оснащен 16 вычислительными блоками.

Уровень производительности, который продемонстрировала встроенная графика в тестах, был намного выше, чем у Radeon 780M последнего поколения, и кажется, что у Radeon 890M есть все необходимое, чтобы превзойти некоторые настольные видеокарты.

Конечно, Radeon 890M не лидировала во всех протестированных играх. Например, в Devil May Cry 5 производительность iGPU в большинстве случаев соответствовала производительности настольной GTX 1650, но в некоторых случаях она снижалась на 5-10 кадров в секунду. Производительность обеих моделей в God of War была очень похожей.

Однако AMD Radeon 890M заметно лидировала в Hellblade: Senua's Sacrifice. Игра тестировалась в разрешении 1080p с высокими настройками графики, а настольная GTX 1650 отставала примерно на 10 FPS.

Еще одна игра, которая была протестирована — Cyberpunk 2077, и iGPU показал в ней до 45% лучшую производительность при низких настройках и разрешении 1080p. Самая заметная разница была замечена в Robocop. Эта игра была протестирована в разрешении 1080p с масштабированием 85% и низкими настройками графики, и Radeon 890M все время держала производительность выше 30 FPS, в то время как GTX 1650 в некоторых случаях падал до 20 FPS.

Другие известные игры, протестированные в тесте, включают Forza Horizon 5, The First Descendant и Shadow of the Tomb Raider. Во всех этих играх Radeon 890M опередила настольную Nvidia GTX 1650. Учитывая, что драйверы для iGPU RDNA 3.5 являются новыми, в будущем производительность может стать еще лучше.

Стоит отметить, что настольная видеокарта работала в паре с AMD Ryzen 7 5800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-4000. Ноутбуком, против которого выступила данная система, стал Asus VivoBook S 16 OLED, оснащенный процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500.