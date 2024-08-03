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NZXT запустила программу аренды игровых ПК
Минимальная стоимость аренды составляет 59 долларов за систему с процессором Core i5-14400F и RTX 4060.

 Американская компания NZXT запустила новый план подписки под названием NZXT Flex, который позволяет геймерам арендовать готовую игровую систему NZXT за определенную ежемесячную плату. С NZXT Flex клиенты могут арендовать игровой ПК всего за 59 долларов в месяц с гарантированным обновлением компонентов каждые два года.

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 NZXT Flex имеет три уровня подписки, основанные на уже существующих готовых игровых ПК NZXT Player. The Player: One с процессором Core i5-14400F, видеокартой RTX 4060 и корпусом H5 Flow — самое дешевое предложение с подпиской NZXT, которое, как уже было сказано, можно арендовать за 59 долларов в месяц. The Player: Two — это предложение среднего класса с процессором Ryzen 5 5600X, видеокартой RTX 4070 Super и корпусом H5 Elite, которое можно арендовать за 119 долларов в месяц. The Player: Three — самая мощная система, которую пользователи могут арендовать у NZXT, с процессором Core i7-13700KF, графической картой RTX 4070 Ti Super и корпусом H7 Flow за 169 долларов в месяц.

 Дополнительные преимущества подписки Flex включают пожизненную гарантию и круглосуточную поддержку. Клиенты, которые сохраняют свои системы достаточно долго, также будут получать гарантированные обновления ПК каждые два года, чтобы поддерживать свои системы в актуальном состоянии.

 Программа Flex была создана для улучшения доступности игр на ПК. Брайан Де Зайаса, руководитель отдела маркетинга NZXT заявил: «В NZXT мы считаем, что каждый должен иметь возможность играть в игры, которые он любит. Раньше это означало покупку готового ПК или создание собственного. Новая служба подписки Flex предлагает геймерам больше гибкости и выбора, поэтому они могут сосредоточиться на том, что действительно важно — играть в любимые игры». Служба подписки NZXT дает игрокам доступ к современному игровому ПК, если они не могут его себе позволить.

 Единственный минус относительно NZXT Flex заключается в том, что компьютер начинает терять свою ценность в течение длительного периода времени — для клиентов, которые планируют сдавать свои машины в аренду на срок более двух лет. Систему The Player: One, например, можно купить примерно за 1054 доллара с практически теми же характеристиками, что и по подписке по 59 долларов в месяц в течение 18 месяцев. Но преимуществом подписки является то, что пользователь получает неограниченную поддержку и бесплатные обновления компонентов каждые два года.

 Конечно возможности систем по программе Flex подойдут не всем, но для геймеров, которым нужен современный игровой ПК и не желающим покупать новую систему, тратя сразу крупную сумму денег, служба подписки Flex от NZXT является неплохим решением.

#rtx 4060 #rtx 4070 super #nzxt #core i7-13700kf #core i5-14400f
Источник: tomshardware.com
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