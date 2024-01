Очередное обновление порадует владельцев видеокарт Arc, принесет значительное повышение производительности и ряд исправлений

Корпорация Intel выпустила последнюю версию графических драйверов Arc версии 101.5234 WHQL. Это серьезное обновление, поскольку оно обеспечивает поддержку Game On Driver для графики Arc A-серии для множества новых игр, включая Enshrouded, Suicide Squad: Kill the Justice League, Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 и недавно выпущенную игру Palworld, а также поддержку Game On Driver на процессорах Intel Core Ultra с графикой Intel Arc Graphics для Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 и Palworld.

Новые драйверы также приносят множество улучшений производительности для довольно обширного списка игр как для графических процессоров Arc A-серии, так и для процессоров Intel Core Ultra со встроенной графикой Arc. Эти улучшения варьируются от 4 до 268 процентов и включают игры с API DirectX 11 и DirectX 12. Полный список желающие могут посмотреть выше. Intel также исправила несколько проблем, в том числе проблему белого искажения отражающих поверхностей в Alan Wake 2, проблему с искажением текста элемента в Sons of the Forest и проблемы с Intel Smooth Sync в некоторых играх под DirectX 11. Драйвер также устраняет проблемы с процессорами Intel Core Ultra с Arc Graphics, из-за которых в Talos Principal может возникать сбой приложения с некоторыми предустановками масштабирования, проблемы со сбоем в игре Call of Duty Modern Warfare III и сбой в Blackmagic Fusion во время операций рендеринга.