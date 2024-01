Обновление принесло ряд улучшений, повышающих производительность ПО и несколько других оптимизаций

NVIDIA активно продвигает свою технологию RTX Remix — набор инструментов, предназначенных для расширения возможностей моддеров и разработчиков игр при создании ремастеров классических игр. Этот инструмент позволяет моддерам и просто игрокам использовать Al для создания новых текстур, интеграции новых ресурсов и даже добавления поддержки таких функций, как DLSS, Reflex и трассировка лучей.

Платформа Remix ориентирована на ремастеринг игр на базе старых API DirectX 8 и Direct 9 и состоит из двух ключевых приложений: The Remix Application (Toolkit) и Runtime. Toolkit помогает переосвещать игру, улучшать текстуры и добавлять новые игровые ресурсы, а Runtime захватывает сцены из игр для целей моддинга.





Компания работает с моддерами, чтобы включить технологии RTX в такие игры, как, например, Half Life 2 RTX, которая представляет собой попытку сообщества обновить игру до современного уровня. Но этот инструмент также будет работать в таких играх, как Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 и Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

У NVIDIA RTX Runtime есть специальная страница на ModDB, где пользователи могут сообщить, можно ли уже играть в игру с конфигурацией Remix или над ней нужно еще поработать. Скорее всего, моддеры уже работают над добавлением функций RTX во многие любимые игры, поэтому обязательно рекомендуется ознакомиться со списком.

Только что выпущенная версия NVIDIA RTX Remix 0.4 стала доступна для загрузки уже сегодня в виде открытой бета-версии. В ней представлена обновленная реализация DXVK, которая устраняет проблемы, связанные с захватом, повреждением геометрии, проблемами стабильности и многим другим. В этой версии также есть улучшения, такие как повышенная производительность при рендеринге ландшафта, уточненное отображение parallax occlusion mapping, улучшенная защита от отсеивания внутриигрового освещения и различные другие улучшения, отмечает Phoronix.

Для начала работы с RTX Remix в качестве моддера, сначала следует проверить требования. Минимальная рекомендация по аппаратному обеспечению — RTX 3060 Ti, а для оптимальной производительности рекомендуется RTX 4070. NVIDIA опубликовала множество материалов, включая документацию, видеоуроки и даже имеет активное сообщество Discord для проекта Remix.

Однако у RTX Remix есть одна серьезная проблема. Моддеры не могут выпускать полные ремастеры игр со всеми уже включенными технологиями NVIDIA из-за различных проблем с авторскими правами. Идея заключается в том, что геймеры будут добавлять эти моды вручную. Возможно, в будущем, когда база данных модов Remix расширится до определенного момента, NVIDIA добавит эти профили в свое программное обеспечение.