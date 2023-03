За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Последние скандалы вокруг многострадального детища GSC Game World в очередной раз заставляют задуматься о том, стоит ли вообще ждать выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Учитывая последние сливы внутренней информации из компании, согласно которой игра готова в лучшем случае на 25%, говорить о скором её выходе не приходится. Вместо того, чтобы сидеть и листать утекшую в сеть информацию, предлагаю вам ознакомиться со списком игр, напоминающих, а во-многом даже превосходящих оригинальное творение команды разработчиков.

В подборке вы не встретите классических советов вроде Metro 2033 и Fallout. Вместо этого я постарался собрать малоизвестные, но приближенные к эстетике постсоветского постапокалипсиса проекты, которые выдерживают критику и способны увлечь потенциального игрока на многие часы. Отмечу также, что игры выбирались вне зависимости от их даты выхода и платформы, а значит каждый сможет найти здесь что-то под своё "железо".

Chernobylite

Chernobylite — вышедший в 2019 году проект польской студии The Farm 51, который рассказывает историю персонажа по имени Игорь Хоминюк, путешествующего по опасным зонам Чернобыльской зоны отчуждения в поисках потерянной возлюбленной. Игра отличается от других релизов в сегодняшней подборке тем, что основана, по заявлениям разработчиков, на реальных событиях, произошедших в Чернобыле в 1986 году.

Игра отлично справляется с тем, чтобы передать мрачную атмосферу зоны отчуждения и визуально явно вдохновляется S.T.A.L.K.E.R. Разработчики использовали технологию сканирования реальных объектов и окружения, чтобы воссоздать Чернобыльскую зону отчуждения и сделать её максимально реалистичной, а потому качество реализации здесь отличается в лучшую сторону. Игроки отмечают высокую степень проработки внутриигровых локаций, что особенно похвально с учётом небольшого бюджета, выделенного на разработку. Бродя по местным развалинам, можно почувствовать себя не только настоящим исследователем-сталкером, но и фотографом, тем более что игра поддерживает фоторежим, позволяющим детально настроить положение камеры и параметры скриншота.

Игровой процесс в Chernobylite можно назвать увлекательным. Игроку предстоит исследовать зону отчуждения, собирать ресурсы, создавать оружие и выживать в условиях радиации. Иногда необходимо будет принимать решения, которые повлияют на ход игры и на развитие сюжета. Кроме того, в игре есть элементы выживания, такие как поиск еды и воды, управление уровнем радиации и борьба с другими выжившими.

Отдельные критики ругают Chernobylite за её медиаактивность и малое количество оригинального контента. Так, в игре всего 4 вида огнестрельного оружия, рецепты для которого с трудом поддаются логическому обоснованию. Например, для создания плазменной винтовки — самого мощного оружия в игре — потребуется, помимо прочего, 4 радиоактивных гриба. Кроме того, в игре есть много повторяющихся заданий, и они могут надоесть, особенно учитывая большое количество "бэктрекинга" — необходимости периодически возвращаться назад по уже изученным локациям.

Одним из несомненных преимуществ игры является её сюжет. Несмотря на то, что Chernobylite базируется на реальной истории, она также включает в себя элементы научной фантастики. В игре достаточно драматичных поворотов и неочевидного подтекста, а отдельные секции даже способны создать атмосферу хоррора.

В целом, Chernobylite — это отличная игра, которая в правильных пропорциях сочетает в себе элементы научной фантастики и реальной истории. Графика радует глаз, и даже некоторое количество неинтересных побочных миссий не мешает наслаждаться игровым процессом. Если вам нравится вселенная S.T.A.L.K.E.R или вы просто любите игры с постапокалиптической тематикой, Chernobylite обязательно стоит попробовать

Escape from Tarkov

Escape from Tarkov — это многопользовательский реалистичный шутер от первого лица, впервые анонсированный в 2015 году и находящийся в стадии беты с 2017. Разработала и издаёт игру российская компания Battlestate Games. Игровой процесс EFT завязан вокруг следующего цикла: игроки попадают в заброшенный город Тарков, находящийся на карантине после глобальной войны, и борются за выживание, сражаясь как друг с другом, так и с противниками, управляемыми ИИ. Цель каждого из таких "забегов" — собрать больше ресурсов и выбраться из города живым. При этом смерть в игре означает безвозвратную потерю персонажа и всего нажитого непосильным трудом снаряжения.

В игре предусмотрена система крафта, а потому менеджмент и распределение ресурсов, в том числе материалов, оружия и расходников, занимают значительную часть игрового процесса. Escape from Tarkov получила преимущественно положительные отзывы за её реализм и сложность, а также за уникальную систему прогрессии. Критики отмечают, что игра может быть очень неприветливой к новичкам, но при этом будет крайне увлекательна и интересна для тех, кто готов вложить время и усилия в её освоение.

Проект подкупает в первую очередь глубиной игровых механик. Так, например, система урона учитывает не только тип боеприпасов, но и место попадания, возможность получения игроком травмы, что в свою очередь может повлиять на характеристики и способности персонажа. Кроме того, игра отличается высоким уровнем реализма в отношении всего, что связано с оружием и военной экипировкой.

Со S.T.A.L.K.E.R же игру связывает в первую очередь эстетика происходящего: давящее окружение в стиле отечественного постапокалипсиса и поиск лута в полузаброшенных домиках отдают творением GSC, а постоянное напряжение, создающееся за счёт присутствия на локации других игроков, только обостряет и усиливает ощущения от игры.





Into the Radius VR

Into the Radius — это шутер от первого лица с элементами выживания в виртуальной реальности, разработанный и изданный студией CM Games в 2020 году. Действие игры происходит в пределах зоны отчуждения вымышленного города Печорска, наполненного опасными аномалиями, мутировавшими противниками и разнообразными тайнами.

Игра выделяется высокой степенью погружения и качественным визуалом. Дело в том, что изначально проект зародился как детище художника Алексея Шульги, работающего в эстонской компании Creative Mobile, занимающейся разработкой мобильных игр. Изначальная задумка о реализации Into the Radius в качестве анимационного сериала на Unreal Engine постепенно уступила идее о создании собственной VR-игры, и разработкой занялась небольшая команда, со временем увеличившаяся до 5 человек, постоянно занятых проектом.

К сожалению, на успех Into the Radius VR сильно повлиял выход таких мастодонтов как HL: Alyx и WD: Saints & Sinners. Проект долгое время находился в Early Access, а разработчики постепенно полировали игру, вычищая баги и наполняя виртуальный мир контентом. На момент выхода игра не была так востребована и провалилась в продажах.

На сегодняшний день проект полностью закончен и доступен для ознакомления в Steam и Oculus Store. Большое количество разнообразного оружия, завершённый сюжет, открытый мир и густая атмосфера зоны отчуждения подкупают и заставляют забыть даже о мелких технических проблемах и неочевидных геймплейных механиках.

Так или иначе, Into the Radius — это игра, которая уступает полноценным AAA-тайтлам для VR с точки зрения геймплея и технических проблем. Мир игры правдоподбен и способен увлечь, но не самое удобное управление и отсутствие разнообразия в заданиях могут сделать игровой опыт утомительным. Кроме того, игра страдает от ряда технических проблем, которые могут повлиять на восприятие релиза игроков с не самыми продвинутыми ПК. В то же время, Into the Radius — это, наверное, лучший способ по-настоящему погрузиться во вселенную а-ля S.T.A.L.K.E.R. VR подарит невероятные впечатления всем фанатам жанра, а игроки, которые смогут игнорировать недостатки игры, будут поглощены удивительным виртуальным миром.





Fallen Earth Classic

Fallen Earth — это многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная Icarus Studios в далёком 2009 году. Несмотря на свой возраст, проект всё ещё поддерживается, хоть и был передан команде Little Orbit, а на серверах периодически проводятся тематические ивенты.

Действие проекта проходит в постапокалиптическом мире, где произошла вспышка смертельного вируса "Шива", заразившего большую часть населения планеты. Игроки вынуждены собирать мусор, заниматься крафтом и бороться за выживание с недружелюбно настроенной живностью, рейдерами и друг с другом на просторах безлюдной американской пустоши.

Сеттинг игры является, пожалуй, её самым сильным плюсом, и также роднит её со вселенной "Сталкера": здесь и искатели, отправляющиеся в самые заражённые и опасные места в поисках наживы, и учёные, проводящие эксперименты над людьми, и масса разнообразных фракций со своими убеждениями. Открытый мир игры радует своими размерами, и игроки могут исследовать различные локации, начиная от заброшенных городов и заканчивая бескрайними пустошами. Тем не менее, мир Fallen Earth нельзя назвать детализированным: большая часть игровой локации расположена в районе Гранд-Каньона в США, а значит большую часть времени игрокам придётся лицезреть одни и те же коричневато-рыжие камни.

В игре присутствует система крафта, позволяющая игрокам создавать своё собственное снаряжение и оружие. Боевая система также уникальна: в битве игроки могут комбинировать различные виды вооружения и способности, в том числе применяя холодное оружие.

Тем не менее, история в Fallen Earth крайне блеклая и вряд ли способна реально увлечь игроков. Как и в других малобюджетных ММО, сюжет здесь служит лишь причиной для того, чтобы двигаться по локациям и выполнять различные задания. Повествование разрознено и трудно уследить за тем, что именно заботит персонажей на данный момент. Кроме того, минусом можно считать устаревшую по сегодняшним меркам графику.

Fallen Earth Classic предлагает классический опыт MMORPG конца нулевых, обёрнутый в стильную постапокалиптическую обёртку. Если вас не смущает отсутствие цельного сюжета и неизбежный для MMORPG гринд, то вам определённо стоит попробовать проект, тем более что он доступен в Steam абсолютно бесплатно.





NEO Scavenger

NEO Scavenger — это, пожалуй, самая необычная и в то же время самая доступная игра в сегодняшней подборке. Всё дело в том, что, выйдя для Windows 2014 году из под пера Blue Bottle Gam, она была портирована для MacOS, Linux, а сегодня доступна даже на Android. Чем же завлекает потенциальных игроков этот малоизвестный, но амбициозный проект?

Во-первых, NEO Scavenger — это пошаговая постапокалиптическая игра в жанре выживания, выполненная в минималистичной пиксельной стилистике. Игрок выбирает основные способности своего персонажа и попадает на карту мира, по которой нужно перемещаться, собирая необходимые ресурсы и вступая в опасные схватки. Все события в NEO Scavenger описываются текстом, что может оттолкнуть игроков, недолюбливающих текстовые RPG. Тем не менее, игра способна создавать интересные ситуации, а узнавать больше о лоре местного мира всегда интересно.

Самой сильной частью игры является её геймплей и обилие игровых механик. Игроки должны контролировать показатели голода, жажды и усталости, а также избегать опасных существ и других выживших, тщательно планируя свои действия. Механика игры сложна и часто вынуждает принимать сложные решения и идти на риск, генерируя уникальный игровой опыт.

Среди минусов проекта можно выделить неуклюжий интерфейс, в котором на первых порах действительно трудно разобраться, а также отсутствие реиграбельности. После того, как игрок освоит механики игры и исследует все локации, увидев концовку, не остаётся никаких причин продолжать играть.

Так или иначе, пройти NEO Scavenger определённо стоит, ведь это один из немногих случаев, когда игра, базируясь на классических элементах повествования, предлагает уникальный игровой опыт. И хотя графика и пользовательский интерфейс могут не соответствовать установившимся в индустрии требованиям, обилие механик и интересных игровых ситуаций подарит игрокам, которые всё-таки решатся познакомиться с проектом поближе, множество хороших эмоций.





Итоги

Конечно, ни одна из рассмотренных нами игр не способна компенсировать 5 (если не 10) лет ожидания продолжения серии S.T.A.L.K.E.R. Тем не менее, если вам больше всего на свете хочется бродить по чернобыльской зоне отчуждения с автоматом наперевес, то ознакомившись с этими проектами, вы, вполне возможно, получите массу отличных впечатлений, а вместе с тем удовлетворите свою потребность в "сталкерстве".

А ждёте ли вы сами S.T.A.L.K.E.R 2 или нашли для себя свой собственный "проект мечты"? Выйдет ли проект от GSC качественным или игра обречена на провал? Делитесь своими размышлениями в комментариях.