Подборка практичных товаров с AliExpress: кожаный кошелек, сварочный шлем и другие
Кожаный кошелек
Уникальный в свое роде кошелек, необычность которого заключается в ручке-браслете для запястья. Интересным получилось и само портмоне, которое открывается как книжка, имея замок-змейку и множество разных отделений, разграничивающих банкноты от монет. Есть маленький карман для смартфонной SIM-карты. Размеры у портмоне немаленькие – 19,5х10,5 см, зато выглядит оно очень стильно, будучи представленным в двух вариантах цветового оформления.
Цена: 664,92 руб.
Сварочный шлем DEKO
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Универсальный шлем для безопасных сварочных работ от производителя DEKO получил множество преимуществ. Среди них – экран с автозатемнением и мгновенно реагирующими на изменения датчиками, легко регулируемая посадка и футуристический дизайн. Доступна доставка из России.
Цена: 1400,85 руб.
Складная пила
Пила с эргономичной рукоятью из пластика и 58-сантиметровой режущей частью из высококачественной нержавеющей стали способа на многое. Так, зазубрины с особой заточкой подходят как для распила дров, так для строительных материалов. При этом пила отлично справляется даже с влажным сырьем. В случае переноса легко прячется в ножны, тогда как толщина кромки в 0,52 мм, позволяет пилить даже толстые ветки и сучья без малейшего риска повредить металлическое полотно.
Цена: 848,31 руб.
Дрель-шуруповёрт
Модель LOMVUM можно причислить к одним из самых лучших бюджетных электроотверток китайского производства. Компактные габариты, отличная мощность с крутящим моментом, выдающим до 250 оборотов в минуту, емкая батарея на 1,3 тыс. мАч, высокая автономность, обеспечиваемая емкой батареей на 1,3 тыс. мАч, эргономичное управление с реверсом и подсветкой для работы в условиях ограниченной видимости – все это позволяет инструменту в считанные секунды вгонять даже 10-сантиметровые саморезы. Доступна доставка из России.
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Цена: 1506,99 руб.
Многофункциональная съемная лопата
Еще один инструмент, который может пригодиться в разных ситуациях благодаря своей многофункциональности. Производитель заявляет о 18 функциях, которыми обладает эта лопата, способная заменить пилу, открывалку, нож и прочее. А все благодаря характерным зазубринам на боковинах рабочей части, которая, выполнена из выносливого и надежного стального сплава.
Цена: 3081,09 руб.
Охотничий нож
Клинок на все случаи жизни, будь то охота, рыбалка или освежевание свиной туши, который, к слову, может стать достойным экземпляром в оружейной коллекции. Длина режущей части ножа составила 12,1 см при толщине в 0,4 мм, что в совокупности с качеством стали 61HRC позволяет применять его на хозяйстве, не боясь повреждения и сколов. Отдельного внимания заслуживает эстетика изделия, получившего вставку из верблюжьей кости, фигурную рукоятку из розового дерева и чехол из натуральной кожи.
Цена: 7790,91 руб.
Осциллограф
Отличное устройство, работающее от напряжения в 9 В и позволяющее точно определять состояние различной техники. Напряжение в общей электросети, сила тока, номинальное напряжение – все эти показатели выводятся по запросу на осциллографе дисплей, попутно отображающий входящий импульс. Все эти данные отображаются не только в цифровом эквиваленте, но и в виде 2-мерных графиков с определяемым периодом, искажениями и анализом амплитуд и сдвигов.
Цена: 1677,90 руб.
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