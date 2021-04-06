NVIDIA RTX Voice остался незамеченным для многих владельцев карт RTX. Впервые он был представлен на картах серии RTX 20 и функционировал на картах серии RTX 30, но Tom's Hardware обнаружил, что RTX Voice был исправлен для поддержки видеокарт GTX столь же старой, как карты серии GTX 600 на базе Kepler.





RTX Voice - это функция, которая работает с использованием искусственного интеллекта для улучшения аудиосвязи путем удаления нежелательного фонового шума. NVIDIA заявила, что RTX Voice использует преимущества тензорных ядер, которые есть только на картах RTX. Несмотря на то, что это была функция исключительно для карт RTX, после выпуска RTX Voice был обнаружен простой взлом, который позволил RTX Voice работать в системах Windows 7, а также на картах без RTX. Пройдет лишь некоторое время, прежде чем NVIDIA официально добавит поддержку RTX Voice на GTX, аналогичный случай произошел с транзитом GPU, получившим официальную поддержку. Название программного обеспечения теперь вводит в заблуждение, поскольку оно больше не является эксклюзивной функцией для карт RTX.

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С технической точки зрения, RTX Voice уже стал устаревшим инструментом, поскольку его преемник, RTX Broadcast, уже был выпущен NVIDIA. Однако RTX Broadcast является эксклюзивным для карт RTX, что означает, что владельцы, не использующие RTX, смогут использовать только RTX Voice, но не RTX Broadcast. RTX Broadcast сочетает в себе RTX Voice с функцией настройки веб-камер, которая позволяет использовать виртуальный фон во время трансляции. Вероятно, что RTX Voice не будет часто получать обновления, поскольку это не самая последняя версия.