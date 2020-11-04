Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: точечная сварка, инвертор и другое
KGUSS D6 Bluetooth аудио декодер DSD
Корпус у него полностью выполнен из металла, без изыска. За USB отвечает лучшее на сегодня решение в лице XMOS XU208, ЦАП от многоуважаемых ESS, выходная мощность 1 Вт на 32 ома нагрузки, поддержка оптики, коаксиальный кабель и блютуз с AptX HD на вход. ЦАП использован ESS ES9018K2M, а усилители — TPA6120A2 и два OPA2134. В общем, аппарат получился весьма добротным.
В комплект входит адаптер питания на 12 вольт 1 ампер, usb-кабель, оптический кабель, антенна, разъем 6,3 мм и руководство пользователя.
Цена $165.99
Карманный мини-роутер wi-fi со слотом для Sim-карты
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Карманный WiFi-роутер, который работает от встроенного аккумулятора и раздает интернет с сим-карты. Батарейки на 2050 мАч хватает на 6 - 8 часов работы. Одновременно к сети может быть подключено до 10 устройств. Максимальная скорость подключения - 150 Мбит/с.
Есть возможность легко делиться файлами с остальными пользователями сети - для этого имеется слот для карточки Micro SD, куда можно скинуть нужные файлы по WiFi. На ЖК-дисплей диагональю 1.44 дюйма выводится информация о скорости соединения, количестве подключенных устройств, состоянии сети и уровне заряда.
Цена $27.60 - 36.80
Встраиваемый потолочный обогреватель от Xiaomi
Встраиваемый потолочный обогреватель от Xiaomi не только регулирует температуру, но и прекрасно освещает комнату. Управлять им можно либо с пульта, либо через мобильное приложение в смартфоне. Благодаря датчикам температуры и влажности возможна автоматическая регулировка мощности.
Производитель рекомендует устанавливать устройство в ванной комнате, так как имеется автоматический режим осушения воздуха, а также и режим вентилятора. Дальность теплого потока воздуха - до 2.5 метров.
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Цена $101.64
Измеритель температуры и влажности Xiaomi
Как понятно из названия, этот гаджет, измеряет температуру и влажность в помещении. Смайлик на экране будет грустным, если температура будет ниже 19 или выше 27 градусов.
К этому прибору, как и ко многим другим вещам от Xiaomi, можно скачать приложение, которое позволит отслеживать динамику измеряемых показателей. Работает от батареек CR2032, энергопотребление небольшое, уверяют, что 3х штук хватит на целый год.
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Цена $10.93
Инвертор мощности 1500 Вт/2000 Вт/2600 Вт
С его помощью становится возможным запитать от автомобильного аккумулятора такие устро-ва как ноутбуки, телевизоры, лампы освещения, вентиляторы, электрочайники, электроинструменты и другие бытовые приборы. Подключается как через прикуриватель, так и напрямую к клемам авто. Есть у продавца разные мощности, которые вы сами можете выбрать. Это просто супер полезная вещь! Розетка с собой в любом месте!
Цена $38.84 - 59.48
Xiaomi 70mai Pro DVR автомобильный видеорегистратор
Автомобильный видеорегистратор с GPS датчиком, который отмечает ваше положение на карте. Есть также wi-fi модуль для передачи данных. Записываемая информация помещается на съемный носитель памяти с максимально поддерживаемой емкостью до 64 Гб.
Угол обзора линзы составляет 140 градусов, а чувствительный сенсор позволяет фиксировать скоростной поток до 30 кадров в секунду. Устройство имеет внешнее питание от USB кабеля, а также внутреннюю батарею на 500 миллиампер часов.
Цена $56.99 - 78.26
Автомобильные светодиодные лампы
Эта доработка позволит улучшить свет в салоне и заменить старые галогеновые лампы на более яркие светодиодные и сделать более яркое свечение в салоне .
Производитель предлагает полный комплект. Производитель заявляет работу светодиодных ламп более 50 тысяч часов и хорошо подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с подбором каждой лампы, а так взял комплектом сразу и по очереди все поменял.
Цена $13.64
Mi xi ya электрическая зубная
За счет механизма вращения, зубы чистить легко и эффективно. Прибор защищен от влаги, работает автономно. Кнопки которой можно управлять насадкой в двух направлениях. Батареи хватает на длительное время, заряжается через USB кабель. Устройство удаляет налёт на ваших зубах, даже в труднодоступных местах, за счёт изогнутой геометрии щетинок.
Цена $3.80 - 4.30
Точечная сварка
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Это небольшая сварочная плата, которая позволяет сваривать литиевые и никель-хромовые аккумуляторы. Толщина сварки может быть разной, до 0, 15 мм.
Может использоваться для замены никелевых деталей. Подойдет для всех любителей электроники.
Кнопки могут переключаться. Каждому режиму сварки соответствует свой цвет.
Очень удобная и практичная вещь, которую можно купить в качестве подарка. Удобное портативное устройство.
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Цена $13.95
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