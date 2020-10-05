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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, конвертер и другое

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Беспроводные спортивные наушники 

Наушники костной проводимости передают звук во внутреннее ухо в обход внешнего и позволяют слышать всё, что происходит вокруг. Благодаря этой особенности снижается риск получить травму, например, во время занятий спортом. Для автомобилистов такие наушники также подходят больше других моделей. 

Аккумулятора ёмкостью 150 мА·ч хватает в среднем на 5 часов работы, затем — перерыв на 1,5 часа для подзарядки. Есть быстрая доставка и возврат.

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Цена $18.80

Конвертер

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Перед Вами, весьма годная вещица. Это конвертер с USB 3.0 на HDMI и VGA. При помощи его можно подключать дополнительные мониторы к любым устройствам, имеющим порт USB 3.0. Максимальное разрешение - 1920х1080. Адаптер совместим с большинством популярных операционных систем. Стоимость составляет 1258 рублей.

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Цена $13.39 - 17.08

Чехлы

Чехлы для смартфонов Xiaomi. Если у вас одна из современных моделей смартфона от этих китайских производителей, то вам сюда.

Чехлы привлекли меня тем, что рисунок выбирается индивидуально. ТО есть, перед заказом вы обговариваете с продавцом детали: скидываете ему понравившуюся фотографию, а они её печатают на вашем чехле.

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Задумка прикольная, можно блеснуть индивидуальностью!

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Цена $1.94

Настольная лампа

Пожалуй, это одна из самых лучших настольных ламп из ALiExpress.

Красивый дизайн, регулируемая яркость, портативность и с режимом защиты глаз – этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить критерии современного потребителя.

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Для работы за компьютером, для чтения. Вещь интересная, есть много отзывов.

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Цена $24.99 - 28.59

Автомобильные лампы BraveWay LED

Эти светодиодные лампы значительно усиливают свечение фар, а также экономят энергию. Мощность лам составляет 60Вт. Работоспособность действует на протяжении 30000 часов. Материал изготовления обладает функциями защиты от воды, пыли и грязи. К таким светодиодным лампам подходят стандартные разъемы, поэтому вы сможете установить их самостоятельно. В комплект входят две лампы.

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Цена $21.46 - 26.12 / набор (2 шт.)

LIGE мужские часы

Красивые и очень дорогие на вид наручные часы, которые дополнят ваш образ или станут отличным подарком другому человеку. Эту модель отличает строгий внешний вид и надёжность, если верить отзывам. Из приятных мелочей - на циферблате отображается не только время, но и дата, а цена не может не радовать.

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Цена $16.75 - 21.16

Матрас HEWOLF

Качественный самонадувающийся матрас, который выполнен из приятного на ощупь материала. Матрас надувается в автоматическом режиме, но до полного объема его нужно будет докачивать. Есть разные варианты, включая и трехместные решения. Можно заказать с доставкой из Российской Федерации. Более 330 человек заказали матрас, большая часть отзывов – положительные.

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Цена $43.88 - 89.88

Набор бор-фрез

Состоит из пяти фрез различной формы: цилиндрической, шарообразной и конической. Насадки оснащены специальной рабочей поверхностью предназначенной для обработки мягких податливых материалов, например, дерево. Фреза имеет цилиндрический хвостовик диаметром 6 миллиметров размеры рабочих частей составляют 10-21-25-29 миллиметров.

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Цена $4.20 / набор (5 шт.)

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