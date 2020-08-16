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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: телевизор в машину, умный дверной звонок и другое

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Портативный телевизор LEADSTAR 10 дюймов

Телевизор прекрасно работает в наших диапазонах dvb-t и dvb t2. Может работать в цифровом и аналоговом режиме. Есть функция записи, можно записать тв-передачу на флешку, SD карту или жесткий диск. Внутри корпуса находится литий-полимерный аккумулятор для автономной работы. Соотношение размеров экрана: 16:9. Поддержка видео 1080P, MKV, MOV, AVI, WMV, MPEG1-4, MP4, FLV, MP3

С правой стороны расположены кнопки управления, а с левой входной интерфейс, то есть антенна, питание, видео входы и выходы, есть даже USB разъем, можно и фильмы с флешки смотреть. Поддерживает флешки до 300 GB. В комплекте идет пульт дистанционного управления, антенна с кабелем, aux с тюльпанами и блок питания для сети 220 вольт.

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Цена $81.99

Цифровой приемник 

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Этот радиоприёмник поможет вам прослушать музыку через любые способы: радио, карта памяти или телефон. Благодаря экрану можно легко переключать композиции видя из названия. Также можно использовать их как часы, так как в них есть соответствующая функция! Приёмник достаточно мощный, 500 мА! Внутренний аккумулятор может воспроизводить музыку до 4 часов подряд! В него можно поместить карту памяти ёмкостью до 32 Гб, а также к приемнику можно подключить наушники. Посмотреть товар

Цена $17.99

Умный дверной звонок

Этот дверной звонок создан для тех, кто периодически пропускает мимо ушей звук обычного дверного звонка. Это и любители слушать музыку в наушниках, и жители частных домов, которые много времени проводят на заднем дворе, и любители видеоигр.

Данная модель по нажатию кнопки отправляет сигнал на смартфон, так вы не просто услышите звонок (ведь телефон всегда рядом), но ещё и сможете увидеть, кто к вам пришёл.Посмотреть товар

Цена $22.99

Машинка для удаления катышек

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Компактная и крайне эффективная в своем применении машинка-триммер для быстрого и простого удаления катышек с поверхности вашей одежды. Данная машинка примечательная тем, что не имеет никакого аккумулятора и несмотря на это отлично справляется со своей работой, а все катышки и прочую шерсть собирает в специальный съемный контейнер. Посмотреть товар

Цена $2.45 - 2.85

Электронный таймер подачи воды

Электронный клапан, который позволяет автоматически управлять поливом в огороде. Вода разделяется на два потока, что очень удобно. Также есть возможность настроить автоматическое включение на определенное время. В качестве источника питания используются две батарейки.

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Цена $33.99

Мини-токарный станок

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Приспособление для сверления отверстий в металле, древесине, пластике, стекле. Направляющая с винтом для калибровки центра. Размер отверстия до 15 мм.

Есть планка со шкалой под миллиметровую разметку. Затягивается шестигранным ключом. Подойдет для слесарных и столярных работ. Изготовлено из нержавеющей стали.

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Цена $940.50

Разветвитель прикуривателя Baseus 3.1A 100 Вт

Прикуриватель-главный разъем в салоне авто, через который мы подключаем к питанию различные гаджеты, которых со временем становится все больше, а разъем остается один.

Поэтому, чтобы заряжать несколько устройств сразу, используйте разветвитель прикуривателя. Он превращает один разъем питания в два.

Устанавливается в штатный прикуриватель. Благодаря проводу 60 сантиметров вы сможете разместить разъем в удобном месте.Посмотреть товар

Цена $11.99

Повышающий преобразователь

Если вы искали самый компактный и стабильно работающий повышающий преобразователь, то вы его нашли. Данный DC-DC преобразователь обладает крайне скромными размерами, хорошей элементной базой и невероятно низкой ценой, что делает его привлекательным и конкурентоспособным. Посмотреть товар

Цена $0.53

Электромагнит постоянного тока

Миниатюрный электромагнит с работой от постоянного тока. Напряжение от 5 до 12 вольт. Используется в приборах, оборудовании, техники. Состоит из медной проволоки обмотанной вокруг сердечника. Размер 35 мм. Есть лапки для крепления с диаметром отверстий 3,5 мм. Подключается через медную пару проводов на пластиковом разъеме. Посмотреть товар

Цена $1.07

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