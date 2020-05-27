Набор для самостоятельной сборки

Набор который отлично подойдёт для обучения и практики новичков в работе с электроникой. Все предметы и приспособления работоспособны. Более 6100 заказов. Посмотреть товар

Цена 1 495,01 руб.

Накручиватель шагов

Это шуточный продукт, работающий на двух батарейках, который может раскачивать в едином ритме сразу 2 смартфона. Габариты и марка телефона не имеют значения, так как удерживающие резинки растягиваются и сжимаются достаточно свободно. Если вы пообещали совершать больше активных действий, заняться прогулками, вырабатывать суточную норму шагов на каждый день, но вам лень настолько, что вы готовы даже пойти на хитрость...

Запустите шагомер или трекер, приложение активности, вставьте гаджет в качели и включите их. Сколько угодно долго они будут раскачивать сотовый и накручивать "пройденные" шаги. Забавная штука для лентяев, также есть подставки для умных часов. Посмотреть товар

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Xiaomi Mijia мини-проектор Full HD

Цена 210,34 - 262,93 руб.

Дорогостоящая вещь, которая, однако, может спокойно заменить тот же телевизор сопоставимый по цене. В то же время у проектора есть ряд существенных преимуществ по сравнению с ТВ на мой взгляд. Это 3D изображение, мобильность (он весит 1,3 кило), чтобы посмотреть любую программу, фильм, видео или запустить игру, помимо него вам нужна будет только более или менее ровная вертикальная поверхность, розетка и телефон с интернетом. Звук DOLBY, передача визуального ряда в FULL HD 1080P, сопрягается с Вай-Фай роутером, есть порт для наушников и пульт управления. Посмотреть товар

Цена 28 847,74 - 35 915,98 руб.

Умный будильник для дома Baseus

Это универсальный гаджет, в котором есть ночной светильник, будильник, часы, а так же колонка bluetooth. Такой будильник работает от встроенного аккумулятора, который рассчитан на 1500 мАч и на 40 часов работы. Есть ночной и дневной режим работы (разница в подсветке, её яркости).

Зарядка происходит от провода usb. Обратите внимание, что есть несколько вариантов часов, но если вам нужен ночник, то не заказывайте чёрную версию. В чёрных часах нет ночника, в остальных есть. Посмотреть товар

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Мягкий силиконовый чехол для Xiaomi

Цена 1 733,83 руб.

Силиконовый чехол на абсолютно все модели компании Xiaomi. Качество приятно удивило, чехол плотно прилегает к телефону, при этом не поднимает защитное стекло. Все вырезы точно соответствуют, рисунок не облазит и не красит руки, но и гнуть чехол не следует, а при правильном уходе он прослужит у вас долгое время. А еще за счет силиконового материла он не скользит в руке. Выбор различных рисунков по-настоящему большой так что на любой вкус и цвет можно найти подходящий аксессуар. Посмотреть товар

Цена 125,62 - 135,12 руб.

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