Крутой фонарь для велика

Все уже открыли велосипедный сезон? Если да, то присмотритесь к этому гаджету. Это фонарик для тёмного времени суток, что бы видеть дорогу и что бы видели вас. Это не просто фонарь, он навороченный. У него есть экран, зарядка через usb и несколько режимов работы. Есть звуковые сигналы, спидометр, удобное крепление на руль и возможность регулировать теплоту света. В наличии есть разные фонарики, отличающиеся светом, цветом и начинкой. Размер такого фонарика - 10,5x4,1 см. Он, кстати водонепроницаемый. Почти 4 тысячи заказов, 2 тысячи отзывов и рейтинг 4,8 из 5! Посмотреть товар

Цена: 747,17 - 1 287,97

Ноутбук

Очень мощный и стильный ноутбук за свою цену. Окрашен в серый цвет. Очень тонкий 7мм, весит 1.5 кг. Встроен SSD диск на 256 гб, 8 гб оперативной памяти, процессор восьмого поколения Gemini lake. Широкоформатный экран с узкими рамками, 1920 на 1080, 14 дюймов. Из особенностей, клавиатура с подсветкой, которую по желания можно выключать и включать обратно. Установлена ОС Windows 10. Также, важно что, SSD диск съемный и заменяемый. Можно дополнительно вставить sd-карту на 128 гб. Задняя крышка корпуса сделана из металла.

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Цена: 23 779,49 руб.

Смартфон Apple iPhone X

Представляю Вашему вниманию отличный яблочный смартфон iPhone X. Несмотря на выход нового SE, данная модель еще будет служить долгое время. И именно ее я советую купить, если Вы задумались переходить на IOS. Смартфон работает на базе процессора A11, имеет 3 гигабайта оперативной памяти, аккумулятор на 2700 мАч. Диагональ экрана 5,8 дюйма. На выбор представлено 2 версии по памяти - на 64 и 256 гигабайт. Поэтому, цена варьируется от 35 962 до 41 633 рублей. Посмотреть товар

Цена: 35 961,89 - 41 632,33 руб.

Наушники

Беспроводные наушники-вкладыши. Производитель Nvahva. Уверен, что многие даже и не слышали о такой фирме. Но, согласитесь, если фирма не на слуху, то это совсем не значит, что товар плохого качества. Тут большой плюс в том, что вы не переплачиваете за бренд. Если смотреть по отзывам, то наушники очень даже неплохие. Их заказали более тысячи раз и они получили оценку 4.8. Качество звука очень хвалят. Форма, говорят, тоже очень удобная, в ушах практически не ощущаются. У продавца в наличии есть несколько моделей данной фирмы. Вы можете купить только наушники, а можете в комплекте с зарядной станцией. У самой крутой модели заряда хватает до 10 часов прослушивания музыки. У всех моделей есть микрофон. 2 ушные насадки в комплекте.

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Цена: 988,80 руб.

Очиститель воздуха для дома

Данный очиститель очень удобен, работает почти беззвучно. Он очищает помещение от сигаретного дыма, волос, запахов и бактерий. Внутри очистителя есть несколько фильтров из специальной ткани. Они задерживают микрочастицы воздуха и крупные частицы, например, волосы, мех домашних животных. Можно включать его даже ночью. Пользоваться им очень просто. Подробную инструкцию по применению можно найти на сайте Алиэкспресс. Посмотреть товар

Цена: 4 081,00 руб.

Умный термостат

Данный термостат может управлять сразу несколькими элементами нагрева: теплый пол, аквариум, отопление, горячая вода, и т.д. Все настраивается индивидуально для каждого агрегата. Синхронизируется и совместим с различными голосовыми помощниками и имеет доступ в интернет. Можно выводить данные на смартфон через специальное приложение и там же управлять термостатом. Вы можете запрограммировать его на изменение температуры в зависимости от времени суток, например, включать обогрев пола утром, когда вы собираетесь на работу, и вечером, когда вы с работы приходите. В остальное время суток теплый пол не будет потреблять энергию. Посмотреть товар

Цена: 1 495,09 - 2 093,43 руб.

Bluetooth-модулятор

Интересный аксессуар. В нем имеется Bluetooth-гарнитура, подключение производится без дополнительной настройки. На самом устройстве есть кнопки для управления воспроизведением музыки. Есть также все нужные разъемы. Кроме того, имеется цифровой дисплей, который показывает настроенную волну. Если вам нужно устройство, в котором есть все, то данная гарнитура для вас. Посмотреть товар

Цена: 1 956,12 руб.

Контроллер для открытия багажника

Я думаю, многие видели, как в новых моделях авто крышка багажника открывается сама, если провести ногой под задним бампером. В большинстве моделей - это опция, причем не из самых дешевых.

Но благодаря находчивым китайским производителям, сейчас эту опцию можно добавить по сути в любой автомобиль. Цена комплекта для установки 3.8 тыс. рублей, доставка бесплатная. Посмотреть товар

Цена: 3 643,75 руб.

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