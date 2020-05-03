Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: ноутбук, смартфон Apple iPhone X, Bluetooth-модулятор и другое

для раздела Блоги
+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Крутой фонарь для велика

Все уже открыли велосипедный сезон? Если да, то присмотритесь к этому гаджету. Это фонарик для тёмного времени суток, что бы видеть дорогу и что бы видели вас. Это не просто фонарь, он навороченный. У него есть экран, зарядка через usb и несколько режимов работы. Есть звуковые сигналы, спидометр, удобное крепление на руль и возможность регулировать теплоту света. В наличии есть разные фонарики, отличающиеся светом, цветом и начинкой. Размер такого фонарика - 10,5x4,1 см. Он, кстати водонепроницаемый. Почти 4 тысячи заказов, 2 тысячи отзывов и рейтинг 4,8 из 5! Посмотреть товар

Цена: 747,17 - 1 287,97 

Ноутбук

Очень мощный и стильный ноутбук за свою цену. Окрашен в серый цвет. Очень тонкий 7мм, весит 1.5 кг. Встроен SSD диск на 256 гб, 8 гб оперативной памяти, процессор восьмого поколения Gemini lake. Широкоформатный экран с узкими рамками, 1920 на 1080, 14 дюймов. Из особенностей, клавиатура с подсветкой, которую по желания можно выключать и включать обратно. Установлена ОС Windows 10. Также, важно что, SSD диск съемный и заменяемый. Можно дополнительно вставить sd-карту на 128 гб. Задняя крышка корпуса сделана из металла. 

реклама

Посмотреть товар

Цена: 23 779,49 руб.

Смартфон Apple iPhone X

Представляю Вашему вниманию отличный яблочный смартфон iPhone X. Несмотря на выход нового SE, данная модель еще будет служить долгое время. И именно ее я советую купить, если Вы задумались переходить на IOS. Смартфон работает на базе процессора A11, имеет 3 гигабайта оперативной памяти, аккумулятор на 2700 мАч. Диагональ экрана 5,8 дюйма. На выбор представлено 2 версии по памяти - на 64 и 256 гигабайт. Поэтому, цена варьируется от 35 962 до 41 633 рублей. Посмотреть товар

Цена: 35 961,89 - 41 632,33 руб.

Наушники

Беспроводные наушники-вкладыши. Производитель Nvahva. Уверен, что многие даже и не слышали о такой фирме. Но, согласитесь, если фирма не на слуху, то это совсем не значит, что товар плохого качества. Тут большой плюс в том, что вы не переплачиваете за бренд. Если смотреть по отзывам, то наушники очень даже неплохие. Их заказали более тысячи раз и они получили оценку 4.8. Качество звука очень хвалят. Форма, говорят, тоже очень удобная, в ушах практически не ощущаются. У продавца в наличии есть несколько моделей данной фирмы. Вы можете купить только наушники, а можете в комплекте с зарядной станцией. У самой крутой модели заряда хватает до 10 часов прослушивания музыки. У всех моделей есть микрофон. 2 ушные насадки в комплекте.

реклама

Посмотреть товар

Цена: 988,80 руб.

Очиститель воздуха для дома

Данный очиститель очень удобен, работает почти беззвучно. Он очищает помещение от сигаретного дыма, волос, запахов и бактерий. Внутри очистителя есть несколько фильтров из специальной ткани. Они задерживают микрочастицы воздуха и крупные частицы, например, волосы, мех домашних животных. Можно включать его даже ночью. Пользоваться им очень просто. Подробную инструкцию по применению можно найти на сайте Алиэкспресс.Посмотреть товар

Цена: 4 081,00 руб.

Умный термостат

Данный термостат может управлять сразу несколькими элементами нагрева: теплый пол, аквариум, отопление, горячая вода, и т.д. Все настраивается индивидуально для каждого агрегата. Синхронизируется и совместим с различными голосовыми помощниками и имеет доступ в интернет. Можно выводить данные на смартфон через специальное приложение и там же управлять термостатом. Вы можете запрограммировать его на изменение температуры в зависимости от времени суток, например, включать обогрев пола утром, когда вы собираетесь на работу, и вечером, когда вы с работы приходите. В остальное время суток теплый пол не будет потреблять энергию.Посмотреть товар

Цена: 1 495,09 - 2 093,43 руб.

Bluetooth-модулятор

Интересный аксессуар. В нем имеется Bluetooth-гарнитура, подключение производится без дополнительной настройки. На самом устройстве есть кнопки для управления воспроизведением музыки. Есть также все нужные разъемы. Кроме того, имеется цифровой дисплей, который показывает настроенную волну. Если вам нужно устройство, в котором есть все, то данная гарнитура для вас.Посмотреть товар

Цена: 1 956,12 руб.

Контроллер для открытия багажника

Я думаю, многие видели, как в новых моделях авто крышка багажника открывается сама, если провести ногой под задним бампером. В большинстве моделей - это опция, причем не из самых дешевых.

Но благодаря находчивым китайским производителям, сейчас эту опцию можно добавить по сути в любой автомобиль. Цена комплекта для установки 3.8 тыс. рублей, доставка бесплатная.Посмотреть товар

Цена: 3 643,75 руб.

Видео подборка полезных автотоваров с Aliexpress


Все результаты



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты электроника гаджеты aliexpress гаджеты с aliexpress гаджеты из китая электроника с aliexpress гаджеты xiaomi гаджеты с алиэкспресс электроника из китая электроника aliexpress гаджеты для авто автотовары гаджеты с китая автотовары с aliexpress электроника xiaomi автотовары из китая гаджеты с алиэкспрес электроника алиэкспресс электроника с китая электроника с алиэкспресс гаджеты сяоми электроника с алиэкспрес электроника с alixpress автотовары с алиэкспресс автотовары с али
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
27
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
48
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
145
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
39
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
56
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
72

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rockstar намеренно ухудшает экономику GTA Online, чтобы пользователи вскоре переходили на GTA 6 — новые сведения от инсайдера
42
HUAWEI P30 подешевел на 325 долларов – самая низкая цена за лучший флагман 2019 года
21
Обновлённый 12-нм AMD Ryzen 3 1200 AF ощутимо превосходит своего 14-нм предшественника — тестирование SteDi Gaming
54
У Cyberpunk 2077 могут возникнуть сложности с выходом игры во многих странах – подробности об особенностях игры от создателей Ведьмака
22
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
93
Выясняем целесообразность переплаты за лишние ядра - игровое тестирование процессоров Ryzen 3600X, 3700X и 3900X от hardwaretimes
79
PlayStation 5 получит эксклюзивные архитектурные улучшения RDNA 3, которые позволят раскрыть потенциал консоли в будущем
19
Раздаваемая ранее Total War: Shogun 2 в Steam оказалась неполноценной игрой для тех геймеров, которые забрали ее бесплатно в первые дни
12
Виновные в утечке данных по The Last of Us Part II уже найдены, они никак не связаны с Sony и Naughty Dog (дополнено)
16
AMD дарит всем покупателям процессоров Ryzen и видеокарт Radeon бонусы в игре World of Warships
10
AMD Ryzen уверенно занимают более 50% рынка в мире по данным крупных ритейлеров, вытесняя Intel
96
Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 SUPER – выясняем, как сэкономить 150 долларов без потери реальной производительности в играх под руководством Ютуб-канала Benchmark
38
Илон Маск обрушил стоимость Tesla на 15 миллиардов долларов заявлением о слишком высоком курсе акций
12
Ubisoft поддерживает геймеров на самоизоляции и бесплатно раздает сразу три игры в Uplay
5
Разница между старыми приставками и новой Xbox Series X сравнима с переходом от использования формата 2D к 3D — Фил Спенсер
13
Новые подробности о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake – новая архитектура, 10-нм техпроцесс и новый сокет
32
NVIDIA планирует выпустить видеокарты на базе двух новых архитектур Ampere и Hopper – 5-нм техпроцесс и массовое производство уже в 3 квартале 2020 года
12
Оптимальная видеокарта для трассировки лучей – NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER в тесте актуальными играми от экспертов Gecid
16
Процессоры Intel Comet Lake-S существуют в ассортименте шести степпингов
36
Несмотря на коронавирус, работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 идёт по плану
17

Популярные статьи

Сравнение GeForce GTX 1660 Super и GTX 760 в 2020: 6 лет эволюции
92
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
27
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
95
Обзор и тестирование Samsung M378A1K43CB2-CTD 8Gb 2666MHz cl19
47
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
45
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
22:10
Автор, ты откуда вылез? Стандартное напряжение для ддр4 1,2. Xmp планки с частотой 3000+ имеют как раз таки 1,35. С более высоким напряжением планок в продаже просто нет. С чего ты аишенюшь что "напря...
Китайская компания Gloway объявила о начале продаж модулей памяти DDR4 на чипах китайского производства
demonada2003
22:08
Кол
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
Александр Дедок
22:07
Сравнивать нужно с ryzen 5 3600/2600x и с i7-8700. Вот тогда ясно будет что и как
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
LoL
22:07
Не на 30%, а на ~10%. Не опережает, а сливает)
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Roman Birov
22:05
>Я не увидел логики соответствия названия статьи её содержанию Автор давно уже принял такой вектор развития.))
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
LoL
22:03
Так и запишем, "Overclockers.ru - рядовому пользователю это не нужно."@A Mi Dauni
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
HiLink
22:01
вообще пхй, иди тыкай дизлайки дальше
Виновные в утечке данных по The Last of Us Part II уже найдены, они никак не связаны с Sony и Naughty Dog
Phobos
22:00
Сюжет высосан из пальца убитого безымянного хирурга из первой части
Виновные в утечке данных по The Last of Us Part II уже найдены, они никак не связаны с Sony и Naughty Dog
A Mi Dauni
22:00
i5 10400F + какая-нибудь материнка недорогая, но с радиаторами, типо ASRock B460M Pro4 + 2x8 ОЗУ, пусть даже на частоте 2666 - идеально для большинства игрунов. Ещё бы видеокарту уровня RTX 2060 (а лу...
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
hihimik
21:58
70 градусов при потреблении 86Вт. Там термопаста чтоли? Или охлад боксовый? Хотя, FPU в аиде злая нагрузка, которая греет сильнее, чем другие проги при тех же ваттах.
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем