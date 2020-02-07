Дышащие кроссовки

Стильные, легкие, качественные и действительно дышащие мужские кроссовки, предназначенные прежде всего на летний и весенний сезон, обладают мягкой подошвой, небольшим весом, прочным материалом, а также удобной формой, благодаря которой их можно использовать для утренней пробежки. Кроссовки представлены в нескольких цветах, так что каждый сможет выбрать дизайн на свой вкус. Посмотреть товар

Цена $27.00

Мультитул

Складной многофункциональный инструмент с пряжкой для ношения, сочетает в себе, плоскогубцы, нож, открывалку, можно использовать как в быту так и мелком ремонте, изготовлены из нержавеющей стали, выдерживают высокие нагрузки. Незаменим в походе и туристических походах. Размер 14 на 3 см, вес 200 грамм. Посмотреть товар

Цена $13.00

70Mai автомобильное пусковое устройство

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Пусковое устройство для автомобиля, имеет индикаторы уровня зарядки, разъемы питания и подключения щупов. Работает в диапазонах от -20 до 60 градусов. Производит пуск аккумулятора с напряжением 12 вольт. Емкость батареи 11100 ма.ч., размер 163 на 87 мм. Незаменимый помощник в холодное время года.

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Цена $52.99

Набор отверток Xiaomi Wiha 8 в 1

Отвертка имеет сменные насадки в количестве 8 штук, предназначена для ремонта и сборки - разборки мелких устройств и приборов. Изготовлена из металла и пластика. Длинна удлинителя который поставляется в комплекте 105 мм. Антикоррозийное покрытие защищает от воды и пыли. Есть два направления вращения, реверсивный ход. Удобная и практичная вещь.

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Автомобильный держатель для телефона

Цена $19.43

Автомобильный держатель для телефона, устанавливается на солнцезащитный козырек на зажим. Приспособление с поворотной частью на 180 градусов, гибкий, можно изменять угол наклона. Размер изделия 12 на 5 см, не скользит и не царапает устройства. Практичный дизайн, подойдет в любой авто.

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Цена $3.46

H. VIEW Wifi IP камера 1080p

Камера видеонаблюдения с чувствительной линзой и записью видео в качестве 1080р, специальная купольная форма защищает от внешних воздействий. Есть микрофон для записи звука. Встроенные сенсоры для съемки в темное время суток. Угол обзора 90 градусов, поддержка карт памяти, также есть возможность беспроводной связи. Используется для уличной съемки.







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Цена $47.52

Толщиномер

Цифровой автомобильный измеритель лакокрасочных покрытий, толщиномер имеет крупный экран с большими цифрами, индикатор заряженности, кнопки управления и подсветку. Минимальное расстояние определения до 0,1 мм. Работает при температуре 18-30 градусов. Питается на таблеточном элементе. Хорошая вещь для автовладельцев.

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Цена $14.39

Растягивающаяся эластичная лента 208 см для тренировок

Я стараюсь поддерживать себя в форме и часто занимаюсь спортом. Как правило, это пробежки и упражнения дома. Часто использую спорттовары: гири, мяч для фитнеса или же такие ленты. С ними занятия намного эффективнее чем без них и они не занимают много места, в отличие от мяча, например. Эти ленты заказываю уже не в первый раз и мне очень нравится их высокое качество и доступная цена. По размерам полностью соответствуют, рекомендую. Посмотреть товар

Цена $2.99