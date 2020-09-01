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Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3090, которая занимает трон не только флагманских видеокарт серии GeForce RTX 3000, но и становится самой быстрой игровой видеокартой на планете.

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NVIDIA GeForce RTX 3090 - это тот максимум для работы и игр, который вы сможете купить за деньги. Лучше RTX 3090 может быть лишь SLI из RTX 3090.

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В основе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 лежит уже известный нам графический процессор GA102. GA102 представляет из себя самый быстрый игровой GPU, из когда-либо созданных NVIDIA. Он также основан на самом передовом и эксклюзивном 8-нм техпроцессе, созданном компанией SAMSUNG специально для прорывных и новейших видеокарт "зеленых". GA102 имеет в общей сложности 28 миллиардов транзисторов и площадь в 628 квадратных миллиметров, что делает его практически самым большим по размерам. Кристалл NVIDIA GeForce RTX 3090 уступает лишь абсолютному рекордсмену по площади (также от NVIDIA) -Turing TU102.

GeForce RTX 3090 делает большой шаг вперед, имея в два раза больше памяти, чем RTX 2080 Ti. Флагман поставляется с 24 ГБ самой передовой памяти GDDR6X. Благодаря новейшим и лучшим чипам от Micron, RTX 3090 может обеспечить пропускную способность почти до 1 ТБ / с, имея внушительную ширину шины в 384 бита.

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NVIDIA GeForce RTX 3090 анонсируется сегодня и будет представлена потребителям 24 сентября 2020 года, как и видеокарты RTX 3080 и RTX 3070, о которых мы уже успели рассказать ранее.

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Однако, если вам по каким-то личным причинам не нужен абсолютный топ, а нужна видеокарта проще и дешевле, советуем следить за RTX 2060S, RTX 2070S, RTX 2080S и RTX 2080 Ti, цена на которые в ближайшее время стремительно пойдет вниз.