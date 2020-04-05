Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Немецкий ресурс сообщает, что крупный производитель из Южной Кореи (речь о компании Samsung) попытается воссоздать что-то принципиально новое из разряда беспроводных аксессуаров для своих фирменных смартфонов. Имеется ввиду создание беспроводной гарнитуры нового поколения линейки Galaxy Buds.

реклама

Беспроводной аксессуар будущей линейки обзавелся секретным именем (beans), что переводится как фасоль. Форма этих наушников действительно явно напоминает привычную для нас фасоль, но, допустим, медицинские работники и биологи ее также могут провести аналогию с таким органом, как почки.

реклама

Новые наушники в форме фасоли ожидаемо будут еще компактней, чем текущее поколение аксессуаров от Samsung. Новый аксессуар от Samsung больше не будет выступать из уха, особенно у людей с небольшими ушами. За это стоит поблагодарить Samsung и их прорывной дизайн.

реклама

Предполагается, что наушники будут длиной всего 2,8 см и должны будут использоваться в ухе таким образом, чтобы динамик находился по направлению ушного канала. Новые наушники будут выглядеть еще компактнее, но из-за того, что силиконовая "втулка" теперь не будет закрывать ушной канал, возможно, что это приведет к ухудшению восприятия звука из наушников.

Но уже стало известно, что новые наушники от Samsung будут иметь систему шумоподавления. А в сами наушники также будут встроены несколько микрофонов.

реклама

Согласно немецким источникам, новые наушники Samsung будут иметь два динамика. В новых наушниках от Samsung ожидается отличное качество "басов" благодаря специальным внешним каналам. Почувствуйте "сабвуфер" в своих ушах.

Также вполне возможно, что у новинки будет специальный сенсор, способный определить, находится ли "боб" в ухе или нет.

реклама

Пока что наушники проходят этап первичных технологических испытаний и данных о габаритах каких-либо деталей этой "фасоли" пока что нет.

Samsung, скорее всего, анонсирует свой новый продукт в августе текущего года или в начала осени (сентябре).