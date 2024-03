В патенте показан эскиз гарнитуры, напоминающей Vision Pro, и контроллера, похожего на Apple Pencil.

Гарнитура Vision Pro от Apple снова сделала сплетни об AR/VR актуальными. После долгого ожидания и длительной разработки компания Apple наконец представила и начала продавать свой следующий продукт One More Threat в феврале 2024 года по ошеломляющей цене в $3,5 тыс. Это удивительное для своего первого поколения устройство, позволяющее взаимодействовать с виртуальными мирами с помощью жестов рук. Это отходит от традиционного контроллера и комплекта VR, который предлагают другие игроки индустрии, например Meta's Quest или HTC Vibe.

Новый патент, поданный Apple, говорит о том, что компания работает над некоторыми аксессуарами для Vision Pro, включая физический контроллер, который можно прикрепить к гарнитуре, а также различные зарядные доки и чехлы для контроллера и других периферийных устройств. Патент, озаглавленный Handheld Controllers with Charging and Storage Systems, был опубликован 29 февраля и замечен The Mac Observer.

В патенте показан эскиз гарнитуры, напоминающей Vision Pro, и контроллера, похожего на Apple Pencil. Возможно, Apple хочет, чтобы пользователи рисовали AR-эскизы на своем дополненном виртуальном холсте. Патент также объясняет различные источники питания контроллера, такие как аккумулятор, конденсатор или беспроводное зарядное устройство. Устройство может использовать магниты для крепления к гарнитуре или зарядной док-станции. Это очень похоже на то, как Developer Strap, батарейный блок для Vision Pro, крепится к гарнитуре с помощью магнитов.

Патент также раскрывает некоторые возможные варианты дизайна зарядных док-станций и кейсов, которые выглядят как гладкие и минималистичные версии кейса AirPods Pro. В патенте говорится, что система может включать электронное устройство, такое как накладное устройство, и ручной контроллер для управления электронным устройством.



Контроллер - это не просто палочка. Согласно патенту, он может иметь различные функции и датчики, такие как инерционный блок измерения, оптический датчик, сенсорный датчик, датчик силы, кнопки, ручки, колеса, динамики и тактильная обратная связь. В патенте также говорится, что контроллер может использоваться для различных типов движений и жестов, таких как движения смахивания, движения взмаха руки, движения письма, движения рисования, движения встряхивания, вращения и т.д. Устройство также может иметь функции отслеживания, такие как активные или пассивные визуальные маркеры, которые могут быть отслежены с помощью оптического датчика во внешнем электронном устройстве. Это может означать, что контроллер может работать с камерами Vision Pro для отслеживания своего положения и ориентации в виртуальном пространстве, как и пальцы.

Конечно, патент не гарантирует, что продукт когда-нибудь увидит свет. Компания Apple известна тем, что подает множество патентов на идеи, которые так и не воплощаются в жизнь. Однако этот патент показывает, что Apple изучает возможность расширения возможностей Vision Pro с помощью некоторых физических аксессуаров. Это не единственный интересный патент, который Apple подала в последнее время.