На данный момент это игра Шредингера.

Геймеры еще помнят ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, который, как предполагается, разрабатывается Saber Interactive. Некоторое время пользователи ничего не слышали об игре, и более того, компания Sony удалила свой трейлер и, похоже, постаралась сделать так, чтобы все забыли об этом.

В 2022 году, незадолго до того, как производство было перенесено в игровую студию Saber Interactive, издание Bloomberg сообщило о том, что проект был приостановлен.

Во время подкаста Giant Bomb с генеральным директором Embraced Interactive Ларсом Вингефорсом в середине ноября 2023 года, журналист Джефф Грабб заявил, что ремейк прямо сейчас не разрабатывается, и обратился с вопросом: так неужели теперь вся надежда мертва? Вингефорсом ответил ему, что в некотором смысле студия продолжают разработку, но в медленном режиме. Вингефорсом, похоже, не испытывает оптимизма по поводу того, что ремейк игры Star Wars Knights of the Old Republic действительно доберется до презентации.

В сентябре 2023 года издание Bloomberg уже сообщало о том, что издание располагает другой информацией из своих источников. Журналист Джейсон Шрайер рассказал о том, что знает двух человек в Embraced Interactive, которые все еще работают над этим проектом. Шрайер не верит комментариям о том, что над этим проектом никоим образом сейчас не ведется работа, потому что это не соответствует действительности.





В итоге, ремейк игры Star Wars Knights of the Old Republic все еще находится в разработке, но это не значит, что геймеры ее когда-нибудь увидят. С какой-то стороны это еще больше трагично для фанатов медиа-франшизы космических ролевых видеоигр в стиле вестерн.