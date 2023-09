DDoS-атаки обрушились на серверы популярной игры Destiny 2, а враги стали пацифистами.

Игроки Destiny 2 столкнулись с различными трудностями в эти выходные. В том числе проблемы возникали с активацией заданий, запертыми дверьми и отказом врагов вступать в бой с игроками. Эти проблемы возникли после того, как игра недавно поднялась после DDoS-атак, которые привели к отключению серверов.

Геймеры поделились своими наблюдениями об этих неожиданных вещах в социальных сетях Bungie, вызвав обсуждения на таких платформах, как Reddit, Twitter и YouTube. Проблемы охватывают неправильно записанные PvP-результаты и неспособность врагов обнаружить и напасть на Гардианов. Хотя Bungie еще не выпустила официальное заявление об этих проблемах и потенциальном исправлении, некоторым игрокам удалось частично смягчить проблемы, перезапустив свои консоли или ПК.

Destiny 2 на 25 сентября 2023 года доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Предстоящее расширение к игре под названием The Final Shape планируют выпустить 27 февраля 2024 года. Расширение станет заключительным этапом первой саги Destiny и отправит игроков в экспедицию, чтобы встретиться с нынешним антагонистом. Студия Bungie пообещала, что The Final Shape ответит на важные вопросы в более широком масштабе и предоставит игрокам более глубокие связи с уже знакомыми персонажами.

Важно отметить, что упомянутые проблемы основаны на сообщениях игроков и пока не получили прямой отклик от Bungie. Пока ситуация развивается, игрокам рекомендуется следить за обновлениями от разработчиков.