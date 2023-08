Этот научно-фантастический онлайн-шутер создается под бдительным присмотром режиссера Нила Бломкампа

В создании Off the Grid активное участие принимает Нил Бломкамп, режиссёр таких научно-фантастических блокбастеров, как «Дистрикт 9» , «Чэппи» и «Элизиум». Если к этому добавить тот факт, что ему помогает Оливье Генриоте, ранее работавшему над сериями Far Cry и Assassin's Creed, то пользователи вправе надеяться на довольно интересный проект.

Подведут ли нас создатели? Узнаем после выхода игры. Тем не менее, первые выводы можно сделать после первого геймплейного трейлера Off the Grid. Материал, предоставленный Gunzilla Games, позволяет нам взглянуть на игровой процесс грядущего онлайн-шутера. Смотрите и судите сами.

Главный элемент видео, который привлекает внимание (кроме несколько сумасшедшего стримера «Коммандос», конечно), — это то, как игрок перемещается по карте Off the Grid. Разработчики предоставили игрокам широкий выбор транспортных средств, начиная от бронетехники и реактивных ранцев и заканчивая веревкой, прикрепленной к поезду. Однако следует учитывать, что игра все еще находится в производстве, поэтому разработчики наверняка улучшат ее оптимизацию.

Дата выхода Off the Grid пока неизвестна. Известно лишь, что продукция появится на ПК, PS5 и консолях XSX/S.