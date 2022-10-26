GeForce Now был надежным сервисом для доступа к компьютерным играм на различных устройствах. Однако Xbox Game Pass превзошел Nvidia в одной ключевой области - сенсорном управлении для смартфонов и планшетов. К счастью, Nvidia уже давно работает над добавлением этой функции, и теперь она готова к запуску, начиная с выбора поддерживаемых игр.
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Некоторые игры будут поддерживать сенсорное управление на смартфонах и планшетах, а другие - только на планшетах. Первоначальный список игр, поддерживающих оба варианта, включает Fortnite, Genshin Impact, Trine 2, Slay the Spire, Dota Underlords, Into the Breach, Papers Please и Tabletop Simulator. Еще несколько игр поддерживают сенсорное управление только на планшетах, включая March of Empires, Door Kickers, Bridge Constructor Portal, Shadowrun Returns, Monster Train, Talisman и Magic: The Gathering Arena.
Как обычно, на этой неделе в GeForce Now также появится свежая партия новых игр, включая самый крупный релиз недели - A Plague Tale: Реквием.