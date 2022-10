Adaptive V-Sync теперь работает на Android

GeForce Now был надежным сервисом для доступа к компьютерным играм на различных устройствах. Однако Xbox Game Pass превзошел Nvidia в одной ключевой области - сенсорном управлении для смартфонов и планшетов. К счастью, Nvidia уже давно работает над добавлением этой функции, и теперь она готова к запуску, начиная с выбора поддерживаемых игр.

реклама

Некоторые игры будут поддерживать сенсорное управление на смартфонах и планшетах, а другие - только на планшетах. Первоначальный список игр, поддерживающих оба варианта, включает Fortnite, Genshin Impact, Trine 2, Slay the Spire, Dota Underlords, Into the Breach, Papers Please и Tabletop Simulator. Еще несколько игр поддерживают сенсорное управление только на планшетах, включая March of Empires, Door Kickers, Bridge Constructor Portal, Shadowrun Returns, Monster Train, Talisman и Magic: The Gathering Arena.

Как обычно, на этой неделе в GeForce Now также появится свежая партия новых игр, включая самый крупный релиз недели - A Plague Tale: Реквием.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай