Мольбы ПК пользователей были услышаны

После выхода игры на Nintendo Switch в августе прошлого года было подтверждено, что No More Heroes 3 появится и на других системах: PS4/5, Xbox One и консолях серии, а также на ПК. К сожалению, порт игры для ПК во многом уступает консольным версиям - хотя, к счастью, обещано, что патч уже в процессе разработки.

Поскольку No More Heroes 3 уже доступна на всех заявленных устройствах, фанаты получили в свои руки игру в жанре экшн, и теперь могут сравнить графические характеристики игры на разных системах. Неожиданно, но версия игры для ПК на данный момент является одной из худших по внешнему виду, будучи не более чем переносом релиза для Switch, и стример Twitch GhenryPerez отметил в Twitter, что:

"Muteki занималась переизданием NMH3 на консолях, а Bee Tribe - портами для ПК. Версия для PS5 получила обновленные визуальные эффекты и дистанцию прорисовки. Даже рубашки получили обновленные текстуры. Версия для ПК не получила ничего из этого, потому что это буквально версия для Switch".

К счастью, после этого открытия издатель игры XSEED решил этот вопрос, заявив: "Спасибо, что отпраздновали запуск последнего приключения Трэвиса на новых платформах, таких как Steam. Мы рады, что вы снова сможете исследовать Санта-Дестрой, и хотим сообщить вам, что скоро выйдет обновление, которое улучшит некоторые визуальные элементы в этой версии, включая дальность прорисовки".

Не было указано, когда поклонники могут ожидать это обновление, но быстрая реакция издателя на проблему заслуживает одобрения. Надеюсь, что патч для ПК появится быстро, что позволит пользователям ПК (и XSEED) забыть об этой ошибке.