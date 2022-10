DONT NOD выдала амбициозные обещания





реклама

Французский разработчик видеоигр DONT NOD за последние несколько лет приобрел преданных поклонников благодаря тому, что студия предлагает основанные на выборе эмоциональные игры, ориентированные на повествование, такие как Life is Strange и Vampyr. В течение последних нескольких лет студия оставалась в тени, однако теперь, похоже, она готова выпустить целый ряд игр в ближайшие несколько лет - точнее, 8 игр.

В пресс-релизе, опубликованном в разделе "Перспективы и развитие", DONT NOD заявила: "Во второй половине 2022 года DONT NOD продолжит разработку восьми оригинальных игр, включая пять самостоятельных игр, одну совместную игру с FOCUS Entertainment и две игры с внешними студиями Tolima и Tiny Bull, которые будут изданы DONT NOD. Все эти игры планируется выпустить в период с 2023 по 2025 год".

По последним данным, в DONT NOD в настоящее время работает более 300 разработчиков, что дает достаточно рабочих рук для каждого проекта, тем более что два проекта просто издаются студией, а не разрабатываются ею.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О том, что это за проекты, известно немного. DONT NOD больше не работает над серией Life is Strange, эта честь теперь принадлежит Deck Nine. Кроме Life is Strange, DONT NOD работали над рядом проектов, а именно Remember Me, Vampyr, Tell Me Why и Twin Mirror. Будет интересно посмотреть, во что в итоге превратятся все 6 их собственных проектов.