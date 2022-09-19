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Многие из предыдущих игр FromSoftware были переведены в формат настольных игр, а такие игры, как Dark Souls и Bloodborne, получили собственные настольные игры. Поэтому неудивительно услышать, что Elden Ring - самая успешная игра FromSoftware на сегодняшний день - также получит свою собственную настольную игру.

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О создании настольной игры Elden Ring было объявлено на Kickstarter, но подробностей об этом пока немного, кроме того, что игра создается в партнерстве со Steamforged Games, которая часто сотрудничает с разработчиками видеоигр, создав такие игры, как Dark Souls - The Board Game, Resident Evil - The Board Game, Horizon Zero Dawn - The Board Game и Monster Hunter World: The Board Game.

Как уже упоминалось, на данный момент мы знаем очень мало о настольной игре Elden Ring, однако первые отклики поклонников были несколько скептическими из-за непоследовательного характера портфолио Steamforged Games.

Тем не менее, идея настольной игры Elden Ring интересна, и хочется надеться, что команда Steamforged Games не повторит предыдущих неудач и сможет сделать настольную игру Elden Ring самой лучшей.

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