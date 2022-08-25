Разработчик Vile Monarch и издатель Ravenscourt с гордостью представляют Floodland, пост-катастрофический градостроительный конструктор на выживание, действие которого происходит в опустошенных болотах Земли. Выход игры запланирован на 15 ноября 2022 года. В Floodland уровень мирового океана резко повышается из-за последствий антропогенного изменения климата, в результате чего происходит цепь катастроф, погружающих человечество в новую темную эпоху. Опубликованный сегодня новый тизер дает некоторое представление о событиях, предшествующих катастрофе, которая отбросила человечество на сотни, если не тысячи, лет назад.
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Floodland разрабатывается польской студией Vile Monarch, основанной Кацпером Квятковским и Гжегожем Мазуром, оба из которых работали над This War of Mine и имеют опыт решения реальных проблем и воплощения их в игровой среде.
"Мы с Гжегожем пришли к идее Floodland, когда обсуждали неизученные в играх условности, одна из которых - "зрелый и реалистичный постапокалипсис", примеры которого есть в других медиа, таких как "Дорога", "Дети людей" или даже "Ходячие мертвецы". В игровом жанре ближе всего к этому The Last of Us", - говорит основатель Кацпер Квятковски. "Мне показалось особенно своевременным и важным использовать такие истории, чтобы мы могли обсудить проблемы современного мира".