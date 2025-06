Новая консоль Nintendo предлагает мощный чип, GameChat и более чем восьмикратное увеличение памяти

Nintendo официально запустила новое поколение своей гибридной консоли — Nintendo Switch 2. Вместе с ней вышла Mario Kart World и внушительный портфель из новых и переизданных игр.

Ключевые особенности:

- Улучшенные CPU и GPU обеспечивают лучшую графику, 4K-вывод через новую док-станцию и до 120 кадров в секунду на совместимых экранах.

- 7.9-дюймовый экран с Full HD-разрешением (1080p) в режиме портативной игры.

- Joy-Con 2 с магнитным креплением, улучшенным дизайном и новыми возможностями управления — например, управление мышью в некоторых играх.

- 256 ГБ встроенной памяти.

- Поддержка переменной частоты обновления (VRR) для плавного игрового процесса.

- Игровой чат (GameChat), позволяющий общаться голосом с группой до 12 человек прямо в системе. Также доступен видеочат при подключении внешней камеры USB-C.

- Возможность делиться играми с другими игроками без необходимости их покупки.

- Бесплатные обновления для отдельных игр Nintendo Switch, улучшающие графику или добавляющие новые функции.

- Доступ к обновлённым версиям The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom без дополнительной платы, если у вас уже есть оригиналы.

- Новая библиотека классических игр Nintendo GameCube с такими тайтлами, как F-Zero GX, The Wind Waker и SoulCalibur II, с улучшенным разрешением и детализацией. Контроллер в стиле GameCube также поступает в продажу.

Среди главных релизов, которые вышли вместе с консолью, значатся:

- Mario Kart World — самый масштабный проект серии с поддержкой до 24 игроков, новыми режимами Free Roam и Knockout Tour, а также расширенными онлайн-возможностями.

- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — полная версия игры с расширением Phantom Liberty, оптимизированная под Joy-Con и гироскопическое управление.

- Street Fighter 6 — с новым режимом Avatar Matches и поддержкой локальных боёв один на один.

- Sid Meier's Civilization VII — с интуитивным управлением мышью и клавиатурой.

- Fortnite — с высоким разрешением, улучшенной графикой и поддержкой всех текущих режимов, включая Fortnite Festival и LEGO Fortnite.

Nintendo Switch 2 доступна по цене $449.99, а специальный набор с Mario Kart World стоит $499.99. Консоль уже доступна в продаже, а демонстрационные события пройдут летом в Best Buy при участии GameTruck.