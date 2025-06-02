Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Atari отчиталась о 60-процентном росте выручки, достигнув $36 млн за год
Компания продолжает ставку на ретро-игры и новые издательские проекты.

Несмотря на сложные времена для игровой индустрии, легендарная компания Atari демонстрирует впечатляющий рост. По предварительным данным за фискальный год 2025, её доход составил около $36 миллионов — это на 60% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние десять лет. Такой результат связан с активностью в области ретро-игр и перезапусков классических франшиз.

 

Основной источник прибыли — подразделение Atari Games, которое принесло около $29 млн. Благодаря стратегии, запущенной ещё в 2022 году, компания делает ставку на восстановление старых брендов и выпуск новых версий культовых игр. Среди них — ремейк Yars Rising, обновлённый Breakout Beyond, а также переиздание таких проектов, как Roller Coaster Tycoon, который стал доступен на современных платформах, включая Nintendo Switch.

 В рамках этой политики Atari приобрела Digital Eclipse и Intellivision, что позволило расширить библиотеку ретро-тайтлов и добавить в портфель такие проекты, как Tetris Forever и Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Также были выпущены новые DLC для Atari 50: The Anniversary Celebration , а сотрудничество с Netflix дало возможность распространять игры через облачные сервисы.

 На стороне железа отметился запуск консоли Atari 7800+, оснащённой новыми картриджами. В будущем компания планирует развивать линейку Atari Plus, а также начать публикацию независимых проектов под возрождённым лейблом Infogrames.

 Глава компании Wade Rosen отметил, что основной акцент сделан на тех направлениях, где Atari имеет не только интерес к продукту, но и реальное конкурентное преимущество. И хотя рынок полон вызовов, текущие успехи говорят о том, что ретро-гейминг остаётся востребованным направлением. А значит, даже в мире современных технологий есть место для пикселей, которые мы помним с детства.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#atari
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
4
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
8
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
12
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
1
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
2
Выпущена стабильная версия HyperOS 2.2 для нескольких моделей Xiaomi и Redmi
+
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
Nothing Phone (3) больше не будет использовать Glyph Interface с LED-подсветкой
+
Muitavy представила настольное зарядное устройство 4-в-1 мощностью 200 Вт
+
Google выпустила приложение для запуска ИИ-моделей прямо на телефоне
+
В России построят новый станкостроительный завод площадью 100 тысяч квадратных метров
+
Reuters: Автозаводы США могут остановиться из-за ограничений Китая на редкоземельные металлы
+
TSMC начнёт массово выпускать чипы для NVIDIA в Аризоне только к концу года
+
Находясь под санкциями около шести лет, Huawei вложилась более чем в 60 китайских компаний
+

Популярные статьи

Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
89
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
4
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
12
Как я организовал бэкап важных файлов на своем игровом компьютере — просто, быстро и надежно
1
История Serious Sam: от The First Encounter и проекта Fusion до Siberian Mayhem и наших дней
15

Сейчас обсуждают

Повелитель драного Кити
02:29
>>Начинаем с Debian 7, Уже это истинный шедевр,указывающий на явные проблемы с писхикой
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Константин Богданов
02:26
Интересно сколько получат бойцы за десятки уничтоженных стратегических бомбардировщиков, миллиард?
Российские бойцы получили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16
Александр Белашов
02:18
Как ты собрался из ОЗУ брать память для карты если у тебя шина узкая, самая топовая озушка выдает 100гб скорости когда как 5060 уже имеет 448 гигов ? Так ещё если у тебя псиай 4 то тут карте вообще ду...
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
Руслан Баранов
01:45
В прошлом или позапрошлом году, американская хакерша ехплойд или как то ьак, взламывала игры с дэнуво и ржала, над остальными неудачниками! Сейчас отошла она от дел,да и вообще она сама по себе чекнут...
Хакер полностью удалил защиту Denuvo из Sonic Origins
BradDog
01:31
10 миллионов долларов надо тогда, а то как-то слишком дёшево, сто ли?))))
NVIDIA RTX Pro 6000 стала самой быстрой игровой видеокартой, обойдя GeForce RTX 5090 на 14%
Николай Кузнецов
01:17
Ну, теперь я хоть увидел тех людей, которые говорят, что на Linux невозможно ничего делать
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
archoid
01:17
это не может не быть шуткой
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
archoid
01:15
На протяжении всей твоей мелкомягкой и фальшивой статьи я заметил лишь одно: >Скорее всего, у тебя немного больше мёртвых зон в органе зрения, чем, как минимум, у меня.< Например, я, обычный линукс...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Андрей Кошкош
01:10
Наверное как всегда будет эксклюзивом для материкового Китая, куда мне больше никогда в жизни не попасть из-за того, что весь паспорт в турецких штампах
Banana Pi представила новый одноплатный компьютер BPI-R4 Pro на базе MediaTek MT7988A
Biggus Dickus
01:00
Ты опять обосрался, эта куча бабок идёт не в бюджет РФ, а только в семейный бюджет владельцев этой опг. Чувак я хз откуда ты такой длб взялся, у тебя с башкой всё нормально?
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем