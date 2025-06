Компания продолжает ставку на ретро-игры и новые издательские проекты.

Несмотря на сложные времена для игровой индустрии, легендарная компания Atari демонстрирует впечатляющий рост. По предварительным данным за фискальный год 2025, её доход составил около $36 миллионов — это на 60% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние десять лет. Такой результат связан с активностью в области ретро-игр и перезапусков классических франшиз.

Основной источник прибыли — подразделение Atari Games, которое принесло около $29 млн. Благодаря стратегии, запущенной ещё в 2022 году, компания делает ставку на восстановление старых брендов и выпуск новых версий культовых игр. Среди них — ремейк Yars Rising, обновлённый Breakout Beyond, а также переиздание таких проектов, как Roller Coaster Tycoon, который стал доступен на современных платформах, включая Nintendo Switch.

В рамках этой политики Atari приобрела Digital Eclipse и Intellivision, что позволило расширить библиотеку ретро-тайтлов и добавить в портфель такие проекты, как Tetris Forever и Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Также были выпущены новые DLC для Atari 50: The Anniversary Celebration , а сотрудничество с Netflix дало возможность распространять игры через облачные сервисы.

На стороне железа отметился запуск консоли Atari 7800+, оснащённой новыми картриджами. В будущем компания планирует развивать линейку Atari Plus, а также начать публикацию независимых проектов под возрождённым лейблом Infogrames.

Глава компании Wade Rosen отметил, что основной акцент сделан на тех направлениях, где Atari имеет не только интерес к продукту, но и реальное конкурентное преимущество. И хотя рынок полон вызовов, текущие успехи говорят о том, что ретро-гейминг остаётся востребованным направлением. А значит, даже в мире современных технологий есть место для пикселей, которые мы помним с детства.