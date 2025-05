Совместный набор карт MTG и Final Fantasy доступен для предзаказа

Компания Wizards of the Coast анонсировала долгожданный кроссовер Magic: The Gathering и Final Fantasy. Набор карт, вдохновленный вселенной культовой JRPG-серии, поступит в продажу 13 июня 2025 года.

Коллекция включает более 100 легендарных существ, среди которых узнаваемые персонажи вроде Клауда Страйфа, Сефирота и Юны. Особый интерес представляют карты с призывами, реализующие их уникальные способности через специальные механики. В разработке набора участвовали знаменитые художники серии, включая Ёситаку Амано и Тэцуя Номура.

Среди самых редких экземпляров — серийные карты с золотыми чокобо, неоновые варианты и двойные карты с трансформацией, например, превращение Сефирота в свою крылатую форму.

Поклонники уже могут оформить предзаказ на официальном сайте MTG и Amazon. Этот коллаборационный проект обещает стать самым масштабным собранием артов Final Fantasy в настольном формате.