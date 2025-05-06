Бывший руководитель PlayStation раскрыл причины увеличения стоимости проектов и предложил пути решения этой проблемы.

После того как Nintendo сообщила о том, что некоторые игры для следующей версии Switch могут стоить до $80, общественность отреагировала с недовольством. Однако бывший президент студии Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Шухей Ёшида считает такой шаг неизбежным. По его словам, рост цен обусловлен ужесточением экономических условий: увеличение размеров студий, применение новых технологий и стремление к более высокому качеству визуальных эффектов требуют больших финансовых вложений.

Ёшида отметил, что современные игроки ожидают всё более реалистичной графики и глубокого игрового процесса. Это приводит к тому, что разработка становится дороже, а дополнительные расходы перекладываются на конечных пользователей. При этом он уверен, что масштаб студии не всегда напрямую связан с качеством продукта. В качестве примера он привёл игру Clair Obscur: Expedition 33, созданную небольшой командой, но получившую высокие оценки за детализацию и звуковое оформление при цене $50. Также эксперт указал на то, что издатели могут компенсировать рост цен с помощью переизданий и ремастеров. Например, Oblivion Remastered предлагает улучшенную графику, но требует меньше ресурсов на разработку, чем полностью новый проект. Ещё одним способом сделать игры доступнее остаются подписные сервисы, такие как Xbox Game Pass, которые позволяют получать новые тайтлы без полной оплаты каждой покупки по отдельности. Правда, и этот путь может стать сложнее, если тарифы и инфляция продолжат влиять на рынок.