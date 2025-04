Первый игрок победил Ганона на новой консоли за 20 минут

Японский спидранер Икабодзе стал первым, кто завершил игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild на ещё не вышедшей Nintendo Switch 2. Это произошло во время мероприятия Nintendo Switch 2 Experience: Tokyo, где у посетителей был ограниченный доступ к демоверсии — всего 20 минут. За это время геймер успел добраться до Замка Хайрул и одолеть Ганона.

Игра, которая изначально вышла в 2017 году как стартовый проект для оригинальной Switch, получила обновлённую версию специально для новой консоли. Улучшенное издание будет выпущено вместе с Nintendo Switch 2 5 июня. В рамках апгрейда разработчики обещают более высокую производительность, ускоренные загрузки, улучшенные графические элементы и стабильный игровой процесс.

В видео можно заметить, что игрок начал с автосохранения, сделанного уже в конце игры. При этом он снял всю броню и отправился в бой только с мечом и щитом. Обходя противников и действуя быстро, ему удалось достичь финальных титров. Пока сложно оценить по видеозаписи, какие именно графические изменения были внедрены, поскольку запись имеет низкое качество.



Обновление для существующих владельцев игры стоит 10 долларов, а полная версия — 70 долларов.