Obsidian раскрыли детали боевой системы в The Outer Worlds 2

В недавнем интервью IGN геймдизайнеры Obsidian Роб Донован и Кайл Кениг подробно рассказали о боевой системе в The Outer Worlds 2. Игра получит существенные изменения в механиках передвижения, включая элементы паркура - теперь персонаж сможет взбираться на уступы, скользить к укрытиям и даже специализироваться на стрельбе в движении.

Ключевым нововведением станет отказ от масштабирования уровней противников. Вместо этого враги будут разделены на "уровни сложности", что позволит игрокам, прокачавшим персонажа, вернуться в начальные локации и с легкостью расправляться с ранее опасными противниками.



Разработчики подчеркнули, что стремились сделать все стили игры одинаково жизнеспособными, хотя и признали, что The Outer Worlds 2 остается в первую очередь шутером с элементами ближнего боя. Для улучшения механик стрельбы команда изучала такие игры, как Destiny 2 и Call of Duty.