Sony обновила каталог PS Plus играми Hogwarts Legacy, Blue Prince и Lost Records

Sony объявила состав игр, которые пополнят каталог PlayStation Plus в апреле 2025 года. Главным хитом месяца стала ролевая игра Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера, где игроки могут исследовать знаменитую школу чародейства и волшебства в 1800-х годах. К ней присоединятся две новинки, доступные в день релиза: мистический квест Blue Prince и нарративное приключение Lost Records: Bloom and Rage от создателей Life is Strange.

Blue Prince, выходящий 10 апреля, предлагает исследовать загадочный особняк с 45 меняющимися комнатами, где каждый проход формируется на основе выбора игрока. Lost Records: Bloom and Rage, доступный с 15 апреля, перенесет игроков в 90-е годы, где предстоит познакомиться с тремя новыми подругами и строить отношения, влияющие на сюжет. Обе игры разработаны для консолей PS5.

Для подписчиков Premium-уровня Sony подготовила две классические игры: хоррор Alone in the Dark 2 (продолжение культовой игры 1992 года) и файтинг с гигантскими монстрами War of the Monsters (ремейк PS2-хита 2003 года в HD-качестве с поддержкой трофеев). Дополнят апрельскую подборку спортивный симулятор EA Sports PGA Tour, шутер Battlefield 1 и кулинарный менеджмент PlateUp! для PS4 и PS5.